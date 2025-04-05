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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تماشيًا مع الهوية البصرية.. تجميل مداخل مدن وقرى كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

أصدر اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، تعليماته لرؤساء المراكز والمدن برفع كفاءة وتجميل مداخل المدن والقرى والميادين الرئيسية على مستوى المحافظة.

تعزيز الهوية البصرية

يأتي هذا  ضمن الخطة الشاملة الهادفة إلى تعزيز الهوية البصرية وتحسين الصورة الذهنية للمحافظة، وبما يتواكب مع رؤية الدولة في تنمية جميع القطاعات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

شدد محافظ كفر الشيخ على ضرورة أن تشمل أعمال التجميل والتطوير تحسين المداخل الرئيسة للمدن والقرى، من خلال إعادة تأهيل الأرصفة وتنسيق الحدائق ودهان أعمدة الإنارة، ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة.

كما شدد تعليماته بزراعة الأشجار المثمرة، ورفع مستوى النظافة العامة والتوزيع الجيد لحاويات القمامة، إلى جانب الاهتمام بالمظهر العام للميادين، بما يعكس جهود الدولة في توفير وتلبية احتياجات وتطلعات المواطنين.

أكد محافظ كفرالشيخ،  أهمية التعاون وتضافر الجهود بين جميع الجهات والأجهزة المعنية في تنفيذ هذا المشروع الطموح، الذى يسهم فى رفع كفاءة الخدمات والمرافق العامة، بصورة حضارية مشرفة تعكس تطورًا حقيقيًا في المجالات كافة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ الهوية البصرية قرى كفر الشيخ

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