وكيلا مجلس النواب والأمين العام للمجلس ينعون النائبة رقية الهلالي

نعى المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، والنائب محمد أبو العينين وكيل المجلس، والمستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس، ببالغ الحزن والأسى المغفور لها بإذن الله النائبة / رقية عبد العزيز محمد عبد المنعم – عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج - والتى توفاها الله اليوم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وان يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وفاة النائبة رقية الهلالي

وكان قد أعلن حزب حماة الوطن وفاة النائبة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب عن الحزب.

ونعت قيادات وكوادر وأعضاء حزب حماة الوطن وفاة النائبة رقية الهلالي عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن.. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيۡهِ رَٰجِعُونَ.

مصير مقعد النائبة رقية الهلالي

يشار إلى أن النائبة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج، وانتخبت بنظام القائمة، كما أنها عضوا بلجنة القيم بالمجلس ولجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير كذلك.

ويحل محلها الاحتياطي لها مرفت عبد النعيم