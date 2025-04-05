خبير عسكري لبناني: نحن أمام مشروع إسرائيلي وحشي لتغيير خريطة الشرق الأوسط

أكد العميد أكرم سريوي، الخبير العسكري اللبناني، على أن ليس مصادفة إطلاقا أن تقوم إسرائيل بقصف ضاحية بيروت الجنوبية في ذات الوقت الذي كان يجتمع فيه الرئيس اللبناني مع الرئيس الفرنسي وهي تعد رسالة واضحة إلى الفرنسيين وبغضاء أمريكي وموافقة أمريكية بأن الحل هو بيد أمريكا.

وأشار خلال حواره في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي، على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، اليوم، : « أنه لايسمح لفرنسا أن تقدم أي دعم لبنان لامادي ولا عسكري ولا غير ذلك، وأن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيقوم باستمرار عدوانها على غزة ولبنان والسوري لاطلاما تحظة بغطاء كامل ومطلق من الإدارة الأمريكية في هذه المرحلة.

وأكّد أن ترامب أعطى الضوء الأخضر لأسرائيل، وترى أن هذه الفرصة تسمح لتغيير خارطة الشرق الأوسط بدء من فلسطين إلى لبنان وسوريا، والطموح الكبير لإسرائيل هو أن تكون إسرائيل كبرى قائلا :«نحن أمام مشروع إسرائيلي وحشي لتغيير خريطة الشرق الأوسط».