زيزو يثير التكهنات بصورة جديدة .. ماذا يقصد؟

أثار أحمد مصطفى "زيزو"، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الجدل، بصورة مفاجئة بملابس الزمالك.

و علق أحمد مصطفي زيزو علي الصورة بعلامات تثير التكهنات دون كتابه أي تعليق أخر .

ومن المقرر أن ينتهي عقد زيزو مع الزمالك، بنهاية الموسم الجاري، وسط تقارير تشير لاحتمالية انتقاله إلى الغريم التقليدي، الأهلي.



ونشر أحمد مصطفى زيزو عبر حسابه على «إنستجرام»، صورة وعلق عليها: “لا تتسرعوا على العظمة”.



وكانت تقارير إعلامية عدة قد أشارت إلى وجود جلسة اليوم السبت تجمع زيزو ووالده مع مسئولي الزمالك، بشأن التجديد، إلا أنه لم يتواجد.

وحسب ما ذكر أحمد حسن، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عبر حسابه على فيسبوك، فإن زيزو حصل على راحة إضافية من مران الزمالك اليوم بإذن من الجهاز الفني للفريق.