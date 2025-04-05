كأس عاصمة مصر .. البنك الأهلي يفوز على زد ويحسم تأهله إلى ربع النهائي

فاز فريق البنك الأهلي على نظيره زد في المباراة التى جمعتهم منذ قليل على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات مرحلة المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر "كأس رابطة الأندية المحترفة" .
انتهت المباراة بين البنك الأهلي و زد بنتيجة 2 – 1 ، بعد شوط أول كان قد انتهى بالتعادل بين الفريقين .
كان قد تقدم البنك الأهلي بهدف في الدقيقة 32 من أحداث الشوط الاول من خلال اللاعب محمد أشرف بكري ، ثم تعادل زد بهدف في الدقيقة 40 للاعب شادي حسين .
أما خلال أحداث الشوط الثانية ، تقدم فريق البنك الأهلي على نظيره زد في الدقيقة 82 من خلال اللاعب ياو أنور .
وبهذا الفوز ، حسم فريق البنك الأهلي تأهله إلى ربع نهائي كأس عاصمة مصر .
وجاء تشكيل فريق البنك الأهلي على النحو التالى :
حراسة المرمى : أحمد صبحى
خط الدفاع : محمد عبد الغنى، سعيدو سيمبورى، خالد شيفو، اسحاق يعقوبو
خط الوسط : سيرجى أكا، أحمد ربيع، محمد ابراهيم، سيد نيمار
خط الهجوم : أسامة فيصل، احمد ياسر ريان
أما جاء تشكيل زد على النحو التالى :
حراسة المرمى: علي لطفي.
الدفاع: إسلام عبد الله - محمد إسماعيل - سامح إبراهيم - محمد أشرف.
الوسط: حمدي علاء - أحمد الصغيري - مصطفى سعد ميسي.
الهجوم: عبد الرحمن البانوبي - شادي حسين - مصطفى زيكو.