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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المدارس توزع استبيان البكالوريا المصرية على طلاب الإعدادية اليوم

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

تشهد المدارس اليوم الأحد ، توزيع استمارة استبيان رسمي على طلاب الصف الثالث الاعدادي ، لتقيس خلالها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مدى إقبال طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء امورهم ، على اختيار نظام البكالوريا المصرية بدلا من الثانوية العامة  ، تحت شعار “رأيك يهمنا”.

وأكد شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هذا الاستبيان يستهدف طلاب الصف الثالث الإعدادي؛ لاستطلاع آراء أولياء أمورهم حول نظام البكالوريا المصرية، ونظام الثانوية العامة الحالي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم  لـ صدى البلد ، أن ذلك يأتي في إطار مواصلة الحوار المجتمعي حول النظام الجديد المقترح، وحرص الوزارة على التواصل المباشر مع كل أطراف المنظومة التعليمية، واستطلاع آرائهم ومقترحاتهم حول النظام الجديد.

واستكمل المتحدث الرسمي أن هذا الاستبيان يعد استطلاع رأي مباشر من الميدان 

ما الفرق بين الثانوية العامة و البكالوريا المصرية؟

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن استمارة الاستبيان الخاص بنظام البكالوريا المصرية، والتفاصيل الخاصة بالفرق بين الثانوية العامة والبكالوريا المصرية، مؤكدة ما يلي:


الثانوية العامة

- عدد المواد: إجمالي مواد الصف الثاني والثالث الثانوي العام حاليا 5 مواد بعد إعادة الهيكلة.

- فرص الامتحان: واحدة بالدور الأول ثم امتحان الدور الثاني بنصف الدرجة فقط.

- التحسين: لا يوجد تحسين للمجموع.

- المسارات التعليمية: لا يحقق فرصة للطالب لتغيير المسار التعليمي (مسار واحد إجباري).

- حساب المجموع: يعتمد على السنة النهائية في حساب مجموع الطالب لدخول الجامعة وهو الصف الثالث الثانوي.

- المجموع: من 320 درجة.

- التربية الدينية: غير مضافة للمجموع.

- الشعب: علمي علوم - علمي رياضة - أدبي.

- اللغة الأجنبية الثانية: خارج المجموع.


البكالوريا المصرية

- عدد المواد: 7 مواد في الصفين الثاني والثالث الثانوي.

- فرص الامتحان: أكثر من فرصة امتحانية بواقع 4 محاولات في الصف الثاني ومحاولتين في الصف الثالث.

- التحسين: من حق الطالب تحسين درجاته واختيار الدرجات الأعلى في المحاولات التي يخوضها.

- المسارات التعليمية: يجوز للطالب تغيير المسار التعليمي بدراسة مواد إضافية في أي مستوى في حالة رغبته في ذلك.

- حساب المجموع: يتم محاسبة الطالب على درجاته الأعلى في الصفين الثاني والثالث الثانوي.

- مجموع الطالب: 700 بواقع 100 درجة لكل  مادة.

- التربية الدينية: مادة أساسية تضاف لمجموع الطالب.

- الشعب: 4 مسارات (الطب وعلوم الحياة - الأعمال - الهندسة وعلوم الحاسب - الأداب والفنون).

- اللغة الأجنبية الثانية: أصبحت مادة تخصص في مسار الأداب والفنون، يختار الطالب بينها و بين علم النفس.

المدارس طلاب التعليم البكالوريا المصرية

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