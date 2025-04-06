خبير تكنولوجي: تيك توك مهدد بالتوقف في أمريكا بسبب خلفيته الصينية

أكد الخبير التكنولوجي محمد الحارثي أن منصة "تيك توك" تواجه مشاكل كبيرة على مستوى العالم، وذلك بسبب كونها تكنولوجيا صينية، كما أن منهجيتها تقترب من منهجية شركة "ميتا".

أوضح الحارثي في تصريحات تلفزيونية أنه رغم نجاح المنصة في جذب عدد كبير من المستخدمين، إلا أنها مهددة بالتوقف في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب خلفيتها الصينية.

وأضاف الحارثي أن تطبيق "تيك توك" قد تم حظره من هواتف جميع موظفي الحكومة الأمريكية، بسبب المخاوف المتعلقة بالأمن السيبراني.

وأشار إلى أن المنصة كانت متهَمة بالإفصاح عن بيانات تخص موظفي الحكومة الأمريكية والأطفال، وهو ما أثار القلق في العديد من الدول، مشيرًا إلى أن من حق كل دولة منع أي منصة إلكترونية إذا كانت تخالف القواعد الخاصة بها.

وأوضح الحارثي أن "تيك توك" يضم أكثر من 100 مليون مستخدم في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها، كما لعب دورًا كبيرًا في الترويج لحملة الانتخابات الرئاسية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وهو ما يعكس تأثير المنصة على الساحة السياسية الأمريكية.