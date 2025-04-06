الحوثيون يعلنون استهداف حاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر

أعلنت جماعة الحوثي، مساء أمس السبت، استهداف حاملة الطائرات "ترومان" واستهداف سفينة إمداد تابعة لها بالصواريخ والمسيرات.

وقال متحدث الجماعة يحيى سريع في بيان له: "خلال الساعات الماضية اشتبكت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير وبمشاركة من القوات البحرية مع عدد من تلك القطع الحربية شمالي البحر الأحمر ومنها حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" وذلك بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة".

وأضاف: "أدت عملية الاستهداف التي استمرت لساعات إلى إعاقة العدو عن شن هجمات عدوانية على بلدنا خلال فترة الاستهداف.

ونفذت القوات البحرية في القوات المسلحة عملية عسكرية استهدفت سفينة الإمداد الأمريكية التابعة لحاملة الطائرات "ترومان" بصاروخ باليستي".



وفي وقت سابق، قالت جماعة الحوثي في اليمن إن عدوانا أمريكيا بـ4 غارات على منطقة حفصين غرب مدينة صعدة شمالي اليمن.

وأفاد الإعلام الحوثي، بسقوط شهيد و4 جرحى في العدوان الأمريكي على منطقة حفصين غرب مدينة صعدة شمالي اليمن.

