نيشان يُهنئ جورج وسوف بزفاف نجله حاتم ويشاركه لحظات الفرح

قدّم الإعلامي اللبناني نيشان تهنئته للفنان السوري جورج وسوف بمناسبة زفاف نجله حاتم وسوف، حيث شارك الجمهور عبر حسابه الرسمي على منصة “إنستجرام” مجموعة من الصور ومقطع فيديو من الحفل الذي أقيم بحضور الأهل والأصدقاء.

وظهر نيشان في الصور إلى جانب العروسين، كما نشر فيديو يجمعه بـ”أبو وديع”، هنّأه فيه بهذه المناسبة السعيدة.. وكتب نيشان في تعليقه على المنشور: “أبو وديع الغالي.. ألف مبروك زفاف ليا برخيا وحاتم جورج وسوف.”

جورج وسوف في أحدث ظهور مع عابد فهد



من جانبه، شارك جورج وسوف جمهوره مجموعة صور جديدة عبر حسابه على “إنستغرام”، ظهر فيها برفقة النجم السوري عابد فهد، وسط أجواء ودية عكست العلاقة القوية بينهما، وأرفق الصور بتعليق مقتضب: “الصحبة الحلوة.”

نيشان: لن أعتزل الإعلام

وعلى صعيد آخر، أكد نيشان خلال لقاء سابق له في برنامج “حبر سري” في شهر رمضان، أنه لا يفكر في اعتزال الإعلام، موضحًا:

“لن أعتزل الإعلام، فكلما مرّ الوقت، نزداد خبرة وتتضاعف قيمتنا وإذا منحني الله الصحة والقدرة الذهنية والجسدية، سأواصل هذه المهنة بشغف.”

نيشان: موافق أحصل على جنسية عربية أخرى



ورد الاعلامي اللبناني نيشان على موقفه حال عرض حصوله على جنسية عربية أخرى قائلا: "أنا عندي جنسيتين اللبنانية وعندي جنسية أرمينية ولو اتعرض عليا جنسية من دولة عربية بحبها وجواز سفرها فعال أكيد أوافق وكذاب اللي يقول لا لجنسية عربية كبيرة".

وأكد نيشان ، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس، أنه يحب دولة الامارات كثيرا وأكرم في هذه الدولة من شعبها ويقدر عاداتها، قائلا: "أهل الإمارات بادلوني بكل حب وفي دبي جامعة العالم العربي".

أفراد اسرته

وكشف نيشان وهو في حالة تأثر عن معاناة أحد أفراد اسرته من مرض عقال، قائلا: "أحد أفراد أسرتي عنده مرض عضال وزعلان كتير عليه ومش كل الابتسامات اللي بنطلعها نعنيها وأحيانا بنعملها بشكل عشان نكون لائقين بالمجتمع، وأوقات عندنا أوجاع في حياتنا نتكتم عنها وبقول بشهر رمضان ربنا يمنح الصحة لكل من بحاجة إلى صحة وهي تاج مدى الحياة".