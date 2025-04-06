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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ياسر ريان: زيزو سيستمر مع الزمالك.. والأهلي سيصعد لنصف نهائي أبطال إفريقيا

زيزو
زيزو
رباب الهواري

قال ياسر ريان نجم الأهلي السابق إن المارد الأحمر سيتفوق على الهلال السوداني في موريتانيا وسيصعد إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف ريان خلال حواره مع الإعلامي خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور أن أقصي نتيجة من الممكن أن يقدمها الهلال أمام الهلال هي التعادل.

وتحدث ريان عن ملف تجديد عقد زيزو مع الزمالك قائلاً:" موقف اللاعب حتى الآن غير واضح سواء بالتجديد للأبيض أو الانتقال للأهلي".

وأكمل:" احترم صمت زيزو في هذا الملف رغم كل ما يقال وأشعر إنه سيستمر مع القلعة البيضاء وكلمة الانتماء أصبح ليس لها وجود في الكرة حاليا".

وواصل: "من الطبيعي أن يفوز المنتخب بمباريات تصفيات كأس العالم نظرًا لضعف المنافسين".

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