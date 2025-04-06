محمد صلاح في حواره لـ «صدى البلد»: زيزو لن يذهب بالزمالك لكأس العالم.. والمجلس في موقف بالغ الخطورة وهذه نصيحتي لوالده.. وبيراميدز سيتوّج بالدوري

تحدّث محمد صلاح، لاعب ومدرب الزمالك السابق، عن عدد من القضايا المرتبطة بالقلعة البيضاء، خلال حواره مع موقع صدى البلد الإخباري، أبرزها موقف اللاعب أحمد سيد "زيزو"، ورؤية مجلس إدارة النادي تجاه تجديد عقد نجم الفريق، إضافة إلى رأيه في قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة القمة.

انتقاد قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة القمة

أبدى محمد صلاح انتقاده لرابطة الأندية بسبب عدم خصم ثلاث نقاط من الأهلي في مباراة القمة أمام الزمالك، رغم انسحاب الأهلي، مشيرًا إلى ضرورة معاقبة الفريق بنفس الطريقة التي عوقب بها الزمالك في الموسم الماضي.

توقعات بفوز بيراميدز بالدوري

وأعرب صلاح عن توقعه بفوز فريق بيراميدز ببطولة الدوري المصري هذا الموسم، معتبرًا أنه الفريق الأقرب لتحقيق اللقب، لافتًا إلى أن ثلاث نقاط مباراة القمة كانت قد تكون حاسمة في حال فوز الأهلي بكل مبارياته المقبلة وتعثر بيراميدز.

نصيحة لوالد زيزو بشأن التجديد

ووجّه محمد صلاح نصيحة لوالد اللاعب أحمد سيد "زيزو" بضرورة حسم مصير نجله والتجديد مع الزمالك، مؤكدًا أن تاريخ زيزو مع النادي قد يتعرض للخطر إذا اتخذ قرارات متسرعة أو غير مدروسة.

موقف زيزو والمجلس من المفاوضات

وأشار صلاح إلى أن موقف زيزو ووالده، وكذلك المجلس الإداري، غير واضح حتى الآن بخصوص تجديد العقد. وأعرب عن استغرابه من عدم تواصل مجلس الإدارة رسميًا مع اللاعب لتوضيح الموقف بشكل نهائي.

كما انتقد الوضع المالي بالنادي، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة يعاني من ضغوط كبيرة، خاصة بعد فشل صفقة عودة بن شرقي وانتقاله إلى النادي الأهلي، في ظل غياب الدعم المالي الكافي من رجال الأعمال.

انتقاد طلبات زيزو المالية

وردًا على ما أُثير بشأن طلبات زيزو المالية، والتي قُدرت بـ80 مليون جنيه سنويًا، قال صلاح: "ليه؟ هيجيب لنا كأس العالم؟"، معبرًا عن دهشته من تلك المطالب التي وصفها بالمبالغ فيها.

وكانت مصادر مقربة من الزمالك قد أشارت إلى أن عمرو الجنايني تواصل مع والد زيزو خلال الساعات الماضية لعقد جلسة لحسم ملف التجديد، مع تأكيد الجنايني على أن الطلبات المالية التي وضعها اللاعب أصبحت متاحة.

ولم يُحدّد موعد نهائي للجلسة حتى الآن، لكن من المنتظر تحديده فور عودة اللاعب ووالده من مسقط رأسه بمحافظة المنيا.

واختتم محمد صلاح حديثه قائلًا: “أتعجب من عدم استدعاء المجلس للاعب حتى الآن والتفاوض معه لحسم الأمر، سواء ببقاء اللاعب أو إعلان رحيله. يجب أن يكون المجلس واضحًا مع الجماهير”.