عبدالرحيم دغموم: سعيد بالاستمرار مع المصري.. والتجديد في هذا الموعد

أعرب عبد الرحيم دغموم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، عن سعادته الكبيرة بالاستمرار ضمن صفوف الفريق، مؤكدًا اقترابه من تجديد تعاقده رسميًا قبل انطلاق فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لعام 2025.

علاقة قوية مع إدارة النادي

وفي تصريحاته لبرنامج "ستاد المحور"، أوضح دغموم أنه يتمتع بعلاقة قوية ومميزة مع مسؤولي نادي المصري، وهو ما سهّل عملية الاتفاق على كافة بنود العقد الجديد، قائلًا:

"اتفقنا على كل التفاصيل، وسيتم توقيع العقود رسميًا عقب مباراة الإياب أمام سيمبا في بطولة الكونفدرالية الأفريقية."

تركيز كامل على بطولة الكونفدرالية

وأشار دغموم إلى أن تركيزه الحالي ينصب بالكامل على مباراة العودة أمام فريق سيمبا، مؤكدًا على أهمية اللقاء في مشوار الفريق القاري. وأضاف: "حققنا فوزًا مهمًا في الذهاب، وهدفنا إسعاد الجماهير، لكننا ندرك أن المهمة لم تُحسم بعد، وسنقاتل في الإياب من أجل التأهل."

رسالة للجماهير

ووجّه دغموم رسالة خاصة إلى جماهير المصري، مؤكدًا أنهم يمثلون الحافز الأكبر له ولزملائه، قائلاً: "جماهير المصري دائمًا سند لنا، ونتمنى أن نُسعدهم بالوصول إلى الأدوار المتقدمة. التجديد خطوة جديدة نحو تحقيق المزيد من الإنجازات مع النادي."

بهذا التصريح، يضع عبد الرحيم دغموم حدًا للتكهنات حول مستقبله، ويؤكد استمراره مع الفريق الذي يراهن عليه في المواسم المقبلة.