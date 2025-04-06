نجم الزمالك السابق يزف خبرًا سارًا لجماهير القلعة البيضاء

شهدت الساعات الماضية حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا بين جماهير قطبي الكرة المصرية الفارس الأبيض ونادي الأهلي بسبب أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك.

وكتب اسامة حسن نجم الزمالك السابق عبر حسابه علي موقع فيسبوك :"زيزو ان شاءالله زملكاوي".



ومن المقرر أن ينتهي عقد زيزو مع الزمالك، بنهاية الموسم الجاري، وسط تقارير تشير لاحتمالية انتقاله إلى الغريم التقليدي، الأهلي.



وكانت قد أعلنت شركة تذكرتي طرح تذاكر مباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب أفريقي اليوم، وذلك للقاء المقرر له السادسة مساء الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولى، في إطار منافسات إياب الدور ربع النهائي بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وانتهت مباراة الذهاب بين الزمالك وستيلينبوش بالتعادل السلبي، ‏والتي أقيمت يوم الأربعاء الماضي ضمن منافسات البطولة.‏

وتأهل الزمالك إلى دور الثمانية بعد تصدره المجموعة الرابعة برصيد 14 نقطة، إذ خاض 6 مباريات، حقق الفوز في 4 منها، وتعادل في مبارتين، دون أن يتعرض لأي هزيمة.