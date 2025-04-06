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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ندب المعمل الجنائي لفحص حريق محل ببنها

جانب من الحريق
جانب من الحريق
إبراهيم الهواري

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب فى محل اكسسوارات وهدايا أسفل عقار سكني بمنطقة المنشية ببنها لمعرفة أسباب نشوبه وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات ومدى تأثر العقار والمباني المجاورة بالحريق.


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق في محل اكسسوارات وهدايا مساحة 25 مترا بمنطقة المنشية.

السيطرة على الحريق 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحريق وتبين أن المحل في عقار مكون من 7 طوابق والحريق في محل في الطابق الأرضي.

 وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء وتمت السيطرة على الحريق واخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له دون خسا ئر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق.

القليوبية بنها حريق

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