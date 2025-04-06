ندب المعمل الجنائي لفحص حريق محل ببنها

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب فى محل اكسسوارات وهدايا أسفل عقار سكني بمنطقة المنشية ببنها لمعرفة أسباب نشوبه وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات ومدى تأثر العقار والمباني المجاورة بالحريق.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق في محل اكسسوارات وهدايا مساحة 25 مترا بمنطقة المنشية.

السيطرة على الحريق

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحريق وتبين أن المحل في عقار مكون من 7 طوابق والحريق في محل في الطابق الأرضي.

وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء وتمت السيطرة على الحريق واخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له دون خسا ئر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق.