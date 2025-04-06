ناصر ماهر ينشر صورة جديدة عبر إنستجرام

شارك الفنان ناصر ماهر نجم الزمالك صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهر ناصر ماهر في الصورة بإطلالة متميزة نالت إعجاب متابعه.

وكان قد تحدث الإعلامي كريم حسن شحاتة بصراحة عن تقييمه لصفقات نادي الزمالك، مشيرًا إلى أن هناك تعاقدات قوية للغاية، وأخرى لم تكن على المستوى المطلوب.



وأوضح خلال لقائه في الجزء الثاني من حلقته ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن من أبرز الصفقات الناجحة التي أبرمها الزمالك، اللاعب عبد الله السعيد، والذي اعتبره إضافة قوية للفريق، إلى جانب ناصر ماهر الذي وصفه بالصفقة المميزة التي استفاد منها النادي بشكل كبير.

كما أشاد بمحمد شحاتة، لاعب خط الوسط، وأعرب عن أمله في عودة أحمد حمدي من الإصابة ليستعيد مستواه.



أما عن الصفقات التي لم تحقق النجاح المتوقع، فقد أشار إلى اللاعب البولندي القادم من نادي أحد السعودي، معتبرًا أنه لم يقدم المستوى الذي يليق بنادي الزمالك.



كما ذكر سامسون أكينيولا، اللاعب الأفريقي القادم من فنزويلا، ورأى أنه لم يكن يستحق المبلغ الذي دُفع لضمه، مؤكدًا أن بعض التعاقدات الأجنبية لم تحقق الإضافة المرجوة للفريق.