وزارة الصحة تتابع ميدانيًا مستشفيات البحيرة.. وتوصيات عاجلة لتعزيز العناية المركزة والطوارئ

قام قطاع الطب العلاجي بـ وزارة الصحة والسكان، برئاسة الدكتور بيتر وجيه رئيس القطاع، بجولة تفقدية على مستشفيات محافظة البحيرة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بالمتابعة الميدانية للمنشآت الصحية في جميع محافظات الجمهورية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات وانتظام تقديم الخدمات الطبية، لكافة المواطنين.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الجولة تضمنت زيارة مستشفى إيتاي البارود العام، ومستشفى حميات دمنهور، ومستشفى الصدر بدمنهور، ومستشفى كفر الدوار العام، ومستشفى رشيد المركزي .

وأوضح «عبدالغفار» أن زيارة مستشفى إيتاي البارود العام، تضمنت تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، والعناية المركزة والحضانات، والغسيل الكلوي، ومراجعة السجلات الطبية، والاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث تم التوجيه بضرورة الاستعانة بالأطقم الطبية في تخصصات العناية المركزة، لتعزيز مستوى الرعاية المقدمة بالمستشفى.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن فريق قطاع الطب العلاجي، تابع سير العمل بأقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة، بمستشفيي صدر دمنهور وحميات دمنهور، كما تم التأكد من تواجد الفريق الطبي وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، كما تفقد بنك الدم في مستشفى كفر الدوار للتأكد من توافر أكياس الدم وجميع الفصائل، مع التأكيد على توفير كافة احتياجات المستشفى من الأدوية والمستلزمات الطبية.

توافر الأدوية والمستلزمات الطبية

وتابع «عبدالغفار» أن الزيارة تابعت سير العمل في قسمي الاستقبال والطوارئ، والعناية المركزة، بمستشفى رشيد المركزي، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى تفقد المعمل الجديد بالمستشفى، الذي تم تجهيزه بأحدث المعدات الطبية ومراجعة وحدة كيمياء الدم، هيماتولوجي، مزارع، طفيليات ، (PCR).

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الجولة تضمنت اجتماعا مع مديري الإدارات المختلفة بمديرية الشئون الصحية بمحافظة البحيرة، برئاسة الدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، لمتابعة سير العمل والاستماع إلى المشاكل والتحديات التي قد تعيق تقديم الخدمات الطبية، مع التأكيد على أهمية العمل الجماعي لتوفير حلول فورية لتحسين مستوى الخدمات الصحية في مختلف المستشفيات، كما أوصى الدكتور بيتر بضرورة تكثيف الجهود في تخصصات الرعاية المركزة والطوارئ، وتعزيز التنسيق بين مختلف الإدارات الطبية لتلبية احتياجات كافة احتياجات المرضى.