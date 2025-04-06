قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقرير: فتح تعرض على مصر خطة لدمج غزة والضفة وإنهاء حكم حماس في القطاع
6 ملايين دولار.. استئناف محاكمة 26 متهما بحيازة مواد خطرة للتنقيب عن الذهب
مرموش يقود السيتي أمام اليونايتد في ديربي مانشستر المشتعل
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد 6-4-2025
مارس الصحي بامتياز.. معهد بحوث الأغذية يتصدر المشهد بتوعية المجتمع
وزارة الصحة تتابع ميدانيًا مستشفيات البحيرة.. وتوصيات عاجلة لتعزيز العناية المركزة والطوارئ
الصمت تواطؤ.. المبرمجة ابتهال أبو سعدة تقاطع حفل مايكروسوفت بسبب غـ.ـزة
برلمانية تطالب بإعادة تشغيل وحدات «جمعيتي» المغلقة لحل أزمة تأخر صرف التموين
الخال مش والد ..ضبط شاب هتك عرض نجل شقيقته بالغربية والنيابة تحقق
رسميا الآن.. تحرك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك
غدًا .. آخر فرصة لتسليم أوراق التقديم في المدرسة المصرية الدولية بالتجمع
موعد مباراة منتخب مصر للناشئين أمام الكاميرون في أمم إفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزارة الصحة تتابع ميدانيًا مستشفيات البحيرة.. وتوصيات عاجلة لتعزيز العناية المركزة والطوارئ

جانب من حملات التفتيش
جانب من حملات التفتيش
عبدالصمد ماهر

قام قطاع الطب العلاجي بـ وزارة الصحة والسكان، برئاسة الدكتور بيتر وجيه رئيس القطاع، بجولة تفقدية على مستشفيات محافظة البحيرة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بالمتابعة الميدانية للمنشآت الصحية في جميع محافظات الجمهورية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات وانتظام تقديم الخدمات الطبية، لكافة المواطنين.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الجولة تضمنت زيارة مستشفى إيتاي البارود العام، ومستشفى حميات دمنهور، ومستشفى الصدر بدمنهور، ومستشفى كفر الدوار العام، ومستشفى رشيد المركزي . 

وأوضح «عبدالغفار» أن زيارة مستشفى إيتاي البارود العام، تضمنت تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، والعناية المركزة والحضانات، والغسيل الكلوي، ومراجعة السجلات الطبية، والاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث تم التوجيه بضرورة الاستعانة بالأطقم الطبية في تخصصات العناية المركزة، لتعزيز مستوى الرعاية المقدمة بالمستشفى.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن فريق قطاع الطب العلاجي، تابع سير العمل بأقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة، بمستشفيي صدر دمنهور وحميات دمنهور، كما تم التأكد من تواجد الفريق الطبي وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، كما تفقد بنك الدم في مستشفى كفر الدوار للتأكد من توافر أكياس الدم وجميع الفصائل، مع التأكيد على توفير كافة احتياجات المستشفى من الأدوية والمستلزمات الطبية.

توافر الأدوية والمستلزمات الطبية

وتابع «عبدالغفار» أن الزيارة تابعت سير العمل في قسمي الاستقبال والطوارئ، والعناية المركزة، بمستشفى رشيد المركزي، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى تفقد المعمل الجديد بالمستشفى، الذي تم تجهيزه بأحدث المعدات الطبية ومراجعة وحدة كيمياء الدم، هيماتولوجي، مزارع، طفيليات ، (PCR).

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الجولة تضمنت اجتماعا مع مديري الإدارات المختلفة بمديرية الشئون الصحية بمحافظة البحيرة، برئاسة الدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، لمتابعة سير العمل والاستماع إلى المشاكل والتحديات التي قد تعيق تقديم الخدمات الطبية، مع التأكيد على أهمية العمل الجماعي لتوفير حلول فورية لتحسين مستوى الخدمات الصحية في مختلف المستشفيات، كما أوصى الدكتور بيتر بضرورة تكثيف الجهود في تخصصات الرعاية المركزة والطوارئ، وتعزيز التنسيق بين مختلف الإدارات الطبية لتلبية احتياجات كافة احتياجات المرضى.

المنشآت الصحية القطاع العلاجي مستشفيات محافظة البحيرة قطاع الطب العلاجي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة سارة تنتظر 4.5 مليون موظف بالحكومة بشأن مرتبات أبريل.. وهذا موعد الزيادة

مفاجأة سارة تنتظر 4.5 مليون موظف بالحكومة بشأن مرتبات أبريل.. وهذا موعد الزيادة

إلغاء تصريح أنوثة كوتة بعد واقعة نمر طنطا

بعد واقعة نمر طنطا .. الثقافة تلغي تصريح أنوسة كوتة مدربة الأسود

جامعة القاهرة

تعليق الدراسة بجامعة القاهرة الاثنين القادم

حالة الطقس

5 أيام صعبة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

إسلام صادق يثير الجدل برسالة غامضة

رسالة غامضة من إسلام صادق بشأن نجم الزمالك تثير الجدل | تفاصيل

إسعاف

بعد تناولهم وجبة رايب وسلاطة .. تسمم ربة منزل وأبنائها الأربعة في أسيوط

زيزو

إبراهيم فايق: زيزو قطع التواصل مع الزمالك.. ووالده غاضب من تسريبات التفاوض

الاهلي

الأهلي على أعتاب صفقة هجومية قوية .. إعلامي يكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

هل ركعتى الشروق تغني عن صلاة الضحى

هل تغني صلاة الشروق عن الضحى؟.. داعية يجيب

هل تجب الزكاة في نباتات الزينة

هل تجب الزكاة في نباتات الزينة؟ دار الإفتاء تجيب

وزارة الأوقاف

وزارة الأوقاف تطلق حملة "صحح مفاهيمك" لتصحيح السلوكيات

بالصور

قبل التهام ذراعه.. ضحية سيرك طنطا مع مادلين طبر بقفص الأسود

مادلين طبر مع ضحية سيرك طنطا
مادلين طبر مع ضحية سيرك طنطا
مادلين طبر مع ضحية سيرك طنطا

فيديو

ابتهال ابو سعدة

الصمت تواطؤ.. المبرمجة ابتهال أبو سعدة تقاطع حفل مايكروسوفت بسبب غـ.ـزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الجار السفيه

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح تكتب: وماذا نحن فاعلون ؟!

نجلاء عياد

نجلاء عياد تكتب: أبطال التحدي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إدانة لوبان.. والقتل سياسيا !!

المزيد