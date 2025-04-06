ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار بالبنوك

صعد سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الأحد، أول تعاملات الأسبوع الجاري، في جميع البنوك العاملة في مصر.



وارتفعت أسعار الدولار بنحو 66 قرشا دفعة واحدة الآن في البنوك وذلك مقابل الجنيه المصري، وسجل أعلى سعر لصرف الدولار 51.26 جنيه للشراء و51.26 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم



سعر الدولار الآن في بنك اتش إس بي سي 51.10 جنيه للشراء و51.20 جنيه للبيع.



وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي 51.15 جنيه للشراء و51.25 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الان



سعر الدولار في المصرف العربي 51.13 جنيه للشراء و51.23 جنيه للبيع.



سعر الدولار أمام الجنيه في البنك الاهلي المتحد 51.13 جنيه للشراء و51.23 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك ألشركة المصرفية 51.16 جنيه للشراء و51.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري



سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 51.11 جنيه للشراء و51.21 جنيه للبيع



سعر الدولار الآن في بنك فيصل 51.10 جنيه للشراء و51.20 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي 51.05 جنيه للشراء و51.15 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك البركة 51.04 جنيه للشراء و51.14 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك القاهرة 50.97 جنيه للشراء و51.07 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك قناة السويس 50.95 جنه للشراء و51.05 جنيه للبيع.



سعر صرف الدولار في بنك مصر 50.88 جنيه للشراء و50.98 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك قطر الوطني 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 50.62 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع