رينو لوجان مستعملة سعرها 300 ألف جنيه

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من طرازات السيارات المستعملة، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها الكثير من المميزات التي تعمل على راحة قائد السيارة وركابها.

رينو لوجان موديل 2011

بالإضافة إلى أن تلك السيارات تم توافرها بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، رينو لوجان موديل 2011 ، وتنتمي لوجان لفئة السيارات السيدان .

- مواصفات رينو لوجان موديل 2011 الخارجية

رينو لوجان موديل 2011

تمتلك سيارة رينو لوجان موديل 2011 من الخارج تصميم أنيق بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها شبكة امامية عريضة يتوسطها شعار شركة رينو، وتم تثبيت شعار شركة رينو علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب بنفس لون السيارة، وإشارات تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها 4 جرائد تم تثبيته بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها مصابيح ضباب أمامية .

- محرك رينو لوجان موديل 2011

رينو لوجان موديل 2011

تستمد سيارة رينو لوجان موديل 2011 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 990 ألف/كم، وتباع باللون النبيتي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

- مقصورة رينو لوجان موديل 2011 الداخلية

رينو لوجان موديل 2011

زودت مقصورة سيارة رينو لوجان موديل 2011 بفرش مقاعد من الجلد، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها مخارج تكييف أمامية، وبها تكييف، وبها أذرعة تم تثبتيها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمصابيح والمساحات، وبها زجاج كهربائي، وبها مقابض ابواب داخلية للتحكم في الفتح والغلق بسهولة، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية .

- سعر رينو لوجان موديل 2011

رينو لوجان موديل 2011

تباع سيارة رينو لوجان موديل 2011 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

رينو لوجان موديل 2011

يذكر أنه من الأفضل عند شراء سيارة مستعملة أن تتم الاستعانة بخبير أو فني يكون على دراية كاملة بفحص السيارات المستعملة، لعدم الوقوع في فخ سيارة معيبة.