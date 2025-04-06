قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يشدد على الانتهاء من تنفيذ مشروعات تطوير النقل وتوطين الصناعة
خالد طلعت: زيزو في صراع ما بين القلب والعقل
"الأوقاف" تطلق مسابقة القراءة الحرة للجميع
رئيس الشيوخ: المجلس قطع شوطا كبيرا في دراسة الأثر التشريعي للقوانين
وزارة التنمية المحلية تتابع جهود المحافظات لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة
مصر تطور 5 خطوط نقل ضمن «نوفي+».. واهتمام خاص بالربط الإقليمي والمناخي
الفرق بين الإنفلونزا ودور البرد .. المصل واللقاح توضح
العاصفة الترابية بدأت .. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة
ما علاج النفس الأمارة بالسوء؟.. علي جمعة يقدم الروشتة الشرعية
فرح الزاهد تكشف كواليس تجسيدها لشخصية الشيطان في أهل الخطايا
بسبب ارتفاع الدولار.. صعود أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم
القومي لتنظيم الاتصالات: إيقاف تشغيل الهواتف المهربة من الخارج اعتبارًا من الغد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عبد الله السعيد جاهز لمواجهة ستيلينبوش الجنوب أفريقي

عبدالله السعيد
عبدالله السعيد
ملك موسى

كشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن جاهزية عبد الله السعيد لاعب الوسط لمباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقي في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وغاب اللاعب عن مباراة الذهاب التي أقيمت الأربعاء الماضي، في جنوب أفريقي والتي انتهت بالتعادل السلبي، بسبب معاناته من إصابة في الظهر.

وشارك عبد الله السعيد في تدريبات الفريق مؤخرا بصورة طبيعية استعدادا للمباريات المقبلة، وكان الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو قرر منح اللاعب راحة من مباراة مودرن سبورت اليوم في بطولة كأس عاصمة مصر.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره مودرن سبورت في السابعة مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات بطولة كأس عاصمة مصر.

ستيلينبوش الجنوب أفريقي عبدالله السعيد الزمالك مودرن سبورت كاس عاصمة مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة سارة تنتظر 4.5 مليون موظف بالحكومة بشأن مرتبات أبريل.. وهذا موعد الزيادة

مفاجأة سارة تنتظر 4.5 مليون موظف بالحكومة بشأن مرتبات أبريل.. وهذا موعد الزيادة

دولار امريكي

رسميا الآن.. تحرك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

هاتف

خلال ساعات.. تعطيل هذه الهواتف رسمياً في مصر | تليفونك منهم؟

إسلام صادق يثير الجدل برسالة غامضة

رسالة غامضة من إسلام صادق بشأن نجم الزمالك تثير الجدل | تفاصيل

الاهلي

الأهلي على أعتاب صفقة هجومية قوية .. إعلامي يكشف التفاصيل

نجم الزمالك يزف خبرا سارا لجماهير القلعة البيضاء

نجم الزمالك السابق يزف خبرًا سارًا لجماهير القلعة البيضاء

دواجن وبيض

هبوط كبير في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم 6-4-2025

ترشيحاتنا

سرطان الثدي

دراسة جديدة: نجاح علاج سرطان الثدي بالكيماوي بدل الجراحة

الجيوب الأنفية

التهاب الجيوب الأنفية .. تعرف على الأسباب والأعراض وطرق الوقاية

بيتزا

بدون عجن وخبز .. طريقة عمل البيتزا بأقل جهد

بالصور

بيطرى الشرقية: ضبط 2 طن أسماك مجمدة ولحوم ودواجن

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

بربع بانية .. طريقة عمل ساندوتش الشاورما السوري

شاورما
شاورما
شاورما

بنته غنت معاه.. 20 صورة من حفل عمرو دياب في حفل أبوظبي

عمرو دياب وجنا
عمرو دياب وجنا
عمرو دياب وجنا

خلي بالك.. الأرصاد تحذر: هؤلاء الأشخاص ممنوعون من الخروج نهائيًا لهذا السبب

العواصف
العواصف
العواصف

فيديو

فرح الزاهد

فرح الزاهد تكشف كواليس تجسيدها لشخصية الشيطان في أهل الخطايا

الساحر السوداني التائب حامد آدم

عملت سحر لفريق الهلال السوداني علشان يكسب.. اعترافات ساحر تثير قلق جماهير الأهلي

محمد ثروت

محمد ثروت: الكوميديا بيتي ودوري في أهل الخطايا استفزني

ابتهال ابو سعدة

الصمت تواطؤ.. المبرمجة ابتهال أبو سعدة تقاطع حفل مايكروسوفت بسبب غـ.ـزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الجار السفيه

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح تكتب: وماذا نحن فاعلون ؟!

نجلاء عياد

نجلاء عياد تكتب: أبطال التحدي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إدانة لوبان.. والقتل سياسيا !!

المزيد