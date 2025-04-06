عبد الله السعيد جاهز لمواجهة ستيلينبوش الجنوب أفريقي

كشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن جاهزية عبد الله السعيد لاعب الوسط لمباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقي في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وغاب اللاعب عن مباراة الذهاب التي أقيمت الأربعاء الماضي، في جنوب أفريقي والتي انتهت بالتعادل السلبي، بسبب معاناته من إصابة في الظهر.

وشارك عبد الله السعيد في تدريبات الفريق مؤخرا بصورة طبيعية استعدادا للمباريات المقبلة، وكان الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو قرر منح اللاعب راحة من مباراة مودرن سبورت اليوم في بطولة كأس عاصمة مصر.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره مودرن سبورت في السابعة مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات بطولة كأس عاصمة مصر.