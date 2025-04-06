شارك الناقد الرياضي خالد طلعت منشوراً بشأن اللاعب أحمد سيد زيزو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد طلعت:"زيزو في صراع ما بين القلب والعقل

زيزو قلبه أبيض.. بس الدم اللي واصل لعقله لونه أحمر".

وتصدر أحمد سيد زيزو، نجم الزمالك، محركات البحث على “جوجل”، بعد الجدل حول تجديده مع ناديه أو التعاقد مع انضمامه لصفوف القلعة الحمراء، فما القصة؟.

يواجه أحمد سيد زيزو، نجم الزمالك، مرحلة مفصلية في مسيرته الكروية، حيث تتعدد الخيارات أمامه بين التجديد للزمالك، أو الانتقال إلى الأهلي.

وشهدت الساعات القليلة الماضية جدلا بين جماهير القطبين، بشأن زيزو الذي يعتبر أحد أفضل لاعبي الكرة المصرية في السنوات الأخيرة، كما حصد لقب الأفضل لأكثر من موسم، من واقع أرقامه وأدائه مع الزمالك.

رغبة قوية من الزمالك في تجديد عقد زيزو

وهناك رغبة قوية من الزمالك في تجديد عقد زيزو الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

ووفقا لتقارير، تم الاتفاق على تمديد العقد لمدة ثلاث سنوات، مقابل مبلغ ربما يقترب من 300 مليون جنيه.