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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

واتساب يختبر ميزات جديدة لمكالمات الصوت والفيديو

واتساب
واتساب
شيماء عبد المنعم

بدأ تطبيق واتساب WhatsApp، إجراء اختبار خيارات جديدة لمكالمات الصوت والفيديو لمستخدميه على هواتف أندرويد.

واتساب يختبر ميزات جديدة لمكالمات الصوت والفيديو

وبحسب ما ذكره موقع “gsmarena” التقني، تتضمن مزايا واتساب الجديدة، زر كتم الصوت للمكالمات الصوتية الواردة، يظهر هذا الزر في لوحة الإشعارات، ويتيح للمستخدمين الرد على المكالمة مع كتم صوت الميكروفون.

الميزة الثانية مخصصة لمكالمات الفيديو الواردة، حيث تتيح لك إيقاف تشغيل الكاميرا قبل الرد على مكالمة الفيديو، هذا الخيار مفيد للمستخدمين الذين يحتاجون لبضع ثوان للاستعداد قبل الظهور أمام الكاميرا أو لمن لا يرغبون في فتح الكاميرا أصلا.

كما يضيف هذا الخيار طبقة من الخصوصية عند تلقي مكالمات من أرقام مجهولة، حيث لن تظهر على الشاشة فورا بعد الرد على مكالمة الفيديو.

واتساب يختبر ميزات جديدة لمكالمات الصوت والفيديو

الميزة الثالثة هي ردود فعل الرموز التعبيرية لمكالمات الفيديو، والتي ستسمح للمشاركين في مكالمة الفيديو بالرد باستخدام الرموز التعبيرية في الوقت الفعلي.

واكتشف موقع Wabetainfo، هذه الميزات في إصدار واتساب 2.25.10.16 لنظام أندرويد، حيث تتوفر هذه الميزات لبعض مختبري الإصدار التجريبي “بيتا” وسيتم توسيعها لتشمل المزيد من المستخدمين خلال الأسابيع المقبلة.

يشار إلى أن واتساب يختبر ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إضافة الموسيقى إلى تحديثات الحالة الخاصة بهم.

سيتم طرح ميزة واتساب الجديدة عالميا في الأسابيع القادمة، وهي مستوحاة من بعض الاتجاهات الشهيرة على الإنترنت والميزات الموجودة على منصات أخرى مثل إنستجرام.

بفضل هذه الإضافة الجديدة، سيكون بإمكان مستخدمي واتساب قريبا خيار تضمين مقتطفات من الأغاني الشائعة في تحديثات الحالة الخاصة بهم، والتي تختفي بعد 24 ساعة.

سيتم دمج الميزة ضمن واجهة تحديث الحالة الحالية على واتساب، إلى جانب النصوص والصور ومقاطع الفيديو التي يمكن للمستخدمين مشاركتها.

كما يعمل تطبيق المراسلة الأشهر على تطوير ميزة جديدة ستتيح للمستخدمين مشاركة صور المتحركة ضمن الدردشات والمجموعات والقنوات، وسيتم طرحها في تحديث مستقبلي.

وعندما يحاول المستخدمون فتح صفحة المعرض في تطبيق واتساب، يمكنهم توقع رؤية زر جديد مخصصا للصور المتحركة، سيمنح هذا الزر المستخدمين خيار الاختيار بين إرسال الصورة الثابتة أو صورة المتحركة.

واتساب WhatsApp أندرويد مزايا واتساب مكالمات الفيديو

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