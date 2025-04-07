قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قمة ثلاثية في القاهرة.. الرئيس السيسي يستقبل ماكرون والملك عبد الله لبحث ملفات المنطقة
إعلام إسرائيلي: الجنائية الدولية طلبت من المجر اعتقال نتنياهو قبل وصوله بساعات
11 سببا لتغيير عداد الكهرباء القديم وتركيب أبو كارت
هل صيام الست من شوال كل إثنين وخميس له نفس ثواب صومها متتابعة؟
أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 7 إبريل 2025.. تراجع ملحوظ
حدث ليلا| 17 قتـ.ـيلا جراء عواصف وفيضانات في الولايات المتحدة.. خريطة فصل الكهرباء اليوم في كفر الشيخ…قفشة يطلب عقد جلسة مع الخطيب
أخبار العالم| غارات جوية أمريكية جوية على اليمن.. مصرع قيادي حوثي بارز.. وانخفاض كبير في سعر الذهب بسبب رسوم ترامب
احذر.. غرامة 1500 جنيه عقوبة التسبب في تعطيل حركة المرور طبقا للقانون
يوم تاريخي في مصر| هل يحصل الموظفون على إجازة بمناسبة افتتاح المتحف الكبير؟
أخبار التكنولوجيا| زوكربيرج وبيزوس وإيلون ماسك يخسرون مليارات الدولارات بسبب ترامب.. 7 تطبيقات أندرويد شهيرة يجب حذفها فورا
أحمد موسى ينفعل على الهواء.. تحذير عاجل من الأرصاد.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب| أهم أخبار التوك شو
دعاء سورة يس لقضاء الحوائج في الصباح.. 7 كلمات تحقق لك المعجزات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

احذر.. غرامة 1500 جنيه عقوبة التسبب في تعطيل حركة المرور طبقا للقانون

رجال المرور
رجال المرور
معتز الخصوصي

تضمن قانون المرور  عدد من الغرامات ضد كل من يقوم بمخالفة مواد قانون المرور ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الغرامات طبقا لما نص عليه قانون المرور.

غرامات مالية على المخالفات المرورية

كما وضع قانون المرور مجموعة من الغرامات المالية الجديدة على مخالفات المرور، تبدأ تدريجيا من 100 جنيه وتصل لـ 50 ألف جنيه كالتالي.

غرامة من 300 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:

ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرق.

ـ الاعتداء على رجال المرور.

ـ ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب.

ـ عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور.

ـ السير بدون فرامل.

* غرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه لعدم اتباع تعليمات رجال المرور.

* غرامة من 200 جنيه إلى 2000 جنيه إذا تم ترك مركبة ونجم عنها توقف حركة المرور.

* غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة.

* غرامة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:

ـ السير بالمركبة التي تنبعث منها رائحة كريهة.

ـ التسبب فى تعطيل حركة المرور.

* 100 جنيه لعدم الاهتمام بالمصابين على الطريق.

* غرامة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد المركبة في وقت معين.

* من 1000 جنيه لـ 3000 جنيه لاستخراج رخصة قيادة بدلا من الملغاة.

* غرامة من 1500 جنيه لـ 3000 جنيه حال استعمال أجهزة تؤثر على عمل الرادار.

5000 جنيه بدلا من 1000 جنيه لـ مخالفة سير عكس الاتجاه.

2000 جنيه لـ :-

ـ مخالفة تركيب زجاج فاميه.

ـ مخالفة الإضرار البيئي.

- مخالفة ترك السيارة صف ثانٍ في الأماكن المسموح فيها بالانتظار.

ـ 50 ألف جنيه غرامة نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقلها.

قانون المرور مخالفات المرور تجاوز السرعة المقررة على الطرق رجال المرور تعطيل حركة المرور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيزو

مفاجأة جديدة.. زيزو يوقع للأهلي على 4 نسخ من عقود اتحاد الكرة

متهم _ صورة أرشيفية

الغيرة تحول الفرح لمأتم .. قاعود يقـ.ـتل شقيقه قبل زواجه بأسبوعين في أسيوط

الرئيس السيسي وماكرون

الرئيس السيسي يصطحب الرئيس الفرنسي في جولة بالقاهرة| صور

الذهب

ارتفاع أم انخفاض؟.. رئيس شعبة الذهب يكشف توقعاته للأسعار خلال هذا العام

أسعار الدواجن

نزلت 18 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

زيزو رايح جاي .. بصلة لاعب القلعة البيضاء تتجه نحو الزمالك من جديد

زيزو رايح جاي .. بوصلة لاعب القلعة البيضاء تتجه نحو الزمالك من جديد

سيرتفع أم سينخفض؟ توقعات أسعار الذهب خلال هذا العام

سيرتفع أم ينخفض؟ توقعات أسعار الذهب خلال هذا العام

الرئيس السيسي وماكرون

جولة في شوارع القاهرة| السيسي وماكرون يصافحان المواطنين

ترشيحاتنا

التوسل بالنبي في الدعاء

هل التوسل بالنبي في الدعاء حرام شرعا؟.. الإفتاء توضح

حكم شراء سيارة أو شقة عن طريق البنك

حكم شراء سيارة أو شقة عن طريق البنك.. أمين الفتوى يجيب

افتتاح النسخة الثانية من برنامج صناعة القيادات النِّسائية

برعاية الإمام الأكبر.. افتتاح النسخة الثانية من برنامج صناعة القيادات النسائية

فيديو

تصريحات اللواء سمير فرج

مصر مستعدة والاحتلال قلقان.. سمير فرج يكشف مخططات إسرائيل في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: عيد تحرير سيناء .. وتجدد المخاطر والتحديات

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: غزة وحقوق الإنسان

د. ممد بشاري

د. محم بشاري يكتب: استئناف العمران الإنساني من التجزيء المعرفي إلى التكامل القيمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر وغزة بين الدعم الإنساني والدور السياسي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: العيد القومي لسوهاج في الجمهورية الجديدة.. تاريخ عظيم ومستقبل واعد

المزيد