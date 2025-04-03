قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد العمل في البنوك اليوم الخميس 3-4-2025
هل يجوز ترك ركعتي السنة عند قضاء صلاة الفجر لضيق الوقت؟.. الإفتاء تجيب
التعليم: عودة العمل بالمدارس اليوم للمعلمين فقط والطلاب إجازة للجمعة
الضحايا من أسرة واحدة..الصور الأولى لحادث انهيار عقار بحري بالإسكندرية
إصابة الأب.. ارتفاع جديد في ضحايا انهيار عقار بحري بالإسكندرية
ساطـ.ـور الانتقام.. الشك كاد ينهي حياة أسماء على يد طليقها بسوهاج
فوز باحثة بـ"بيطري القاهرة" بجائزة اتحاد الجامعات العربية لأفضل رسالة ماجستير
هل يجوز البدء في صيام الست من شوال قبل قضاء رمضان؟.. اعرف الضوابط الشرعية
بيان عاجل من جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن اشتباكات درعا في سوريا
انهار من الداخل.. شاهد عيان يروي تفاصيل جديدة عن سقوط عقار الإسكندرية
فون دير لاين: مستعدون للرد على رسوم ترامب بتدابير مضادة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

غرامة 5000 جنيه.. مخالفة السير عكس الاتجاه بالسيارة في قانون المرور

رجال المرور
رجال المرور
معتز الخصوصي

تضمن قانون المرور عددا من الضوابط التي من شأنها التصدي لحالة الفوضى المرورية في الشارع المصري، وذلك من خلال وضع غرامات مالية على كل المخالفين لنصوص مواد قانون المرور، حيث تم تدريج هذه المخالفات طبقا لحجمها.

غرامات مالية على المخالفات المرورية

كما وضع قانون المرور مجموعة من الغرامات المالية الجديدة على مخالفات المرور، تبدأ من 100 جنيه وتصل لـ 50 ألف جنيه.

غرامة من 300 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:

ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرق.

ـ الاعتداء على رجال المرور.

ـ ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب.

ـ عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور.

ـ السير بدون فرامل.

* غرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه لعدم اتباع تعليمات رجال المرور.

* غرامة من 200 جنيه إلى 2000 جنيه إذا تم ترك مركبة ونجم عنها توقف حركة المرور.

* غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة.

* غرامة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:

ـ السير بالمركبة التي تنبعث منها رائحة كريهة.

ـ التسبب فى تعطيل حركة المرور.

* 100 جنيه لعدم الاهتمام بالمصابين على الطريق.

* غرامة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد المركبة في وقت معين.

* من 1000 جنيه لـ 3000 جنيه لاستخراج رخصة قيادة بدلا من الملغاة.

* غرامة من 1500 جنيه لـ 3000 جنيه حال استعمال أجهزة تؤثر على عمل الرادار.

5000 جنيه بدلا من 1000 جنيه لـ مخالفة سير عكس الاتجاه.

2000 جنيه لـ :-

ـ مخالفة تركيب زجاج فاميه.

ـ مخالفة الإضرار البيئي.

- مخالفة ترك السيارة صف ثانٍ في الأماكن المسموح فيها بالانتظار.

ـ 50 ألف جنيه غرامة نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقلها.

قانون المرور غرامات مالية مخالفات المرور تجاوز السرعة المقررة على الطرق مخالفة سير عكس الاتجاه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

اليوم الخميس إجازة بأمر الحكومة.. 3 أيام عطلة إضافية لهذه الفئات

رئيس الوزراء

هل غداً الخميس إجازة رسمية للحكومة والخاص؟

دونالد ترامب

بينها مصر.. ترامب يعلن فرض رسوم جمركية على 18 دولة عربية

سقوط شاب من الطابق الثامن لمول شهير في مدينة نصر

اللحظات الأولى من الحادث.. تفاصيل سقوط شاب من الطابق الثامن داخل مول شهير بمدينة نصر

موعد تطبيق التوقيت الصيفي

خلال أيام.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر رسمياً

فئة 10 جنيها ورقية- صورة أرشيفية

بعد تداول طباعة عملات ورقية.. ماهو مصير النقود البلاستيكية؟.. مصرفي يوضح

حالة الطقس

العاصفة تقترب.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

زيزو

عمرو الدردير: عاجل ورسمي.. زيزو زملكاوي خلاص

ترشيحاتنا

انتشار الفرق الصحية بالإسكندرية خلال العيد

صحة الإسكندرية: انتشار الفرق الصحية بجميع أنحاء المحافظة خلال العيد

اسعاف - ارشيفية

انتشال جثمان شخص تعرض للغرق فى مياه النيل بأسوان

تكريم حفظة القرآن

تكريم 200 طفل من حفظة القرآن الكريم بالوسطانى في دمياط

بالصور

طريقة عمل صوص البيج تيستى

.طريقة عمل صوص البيج تيستى
.طريقة عمل صوص البيج تيستى
.طريقة عمل صوص البيج تيستى

ضربة قاضية لـ شاومي بعد حادث مميت لسيارتها الكهربائية SU7

حادث شاومي
حادث شاومي
حادث شاومي

كيف تتجنب اضطربات الجهاز الهضمى بعد انتهاء رمضان؟

كيف تتجنب اضطربات الجهاز الهضمى بعد انتهاء رمضان؟
كيف تتجنب اضطربات الجهاز الهضمى بعد انتهاء رمضان؟
كيف تتجنب اضطربات الجهاز الهضمى بعد انتهاء رمضان؟

أول سيارة نتاج تعاون نيسان ورينو.. لن تصدق سعرها

نيسان رينو
نيسان رينو
نيسان رينو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء عياد

نجلاء عياد تكتب: أبطال التحدي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إدانة لوبان.. والقتل سياسيا !!

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل نرى اتفاقا أمريكيا سعوديا بدون إسرائيل؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "الانعزاليون في مصر".. المعركة مستمرة!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفانوس المصري.. نور يضيء القلوب قبل الشوارع

المزيد