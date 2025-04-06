شاهد | مازدا 3 موديل 2025 الجديدة

أعلنت شركة مازدا عن طرازها الجديد مازدا 3 موديل 2025 ، وتنتمي 3 لفئة السيارات السيدان، واحتفظت مازدا 3 بأسس التصميم والتكنولوجيا التي تم تقديمها في موديل 2019، وتظهر بتحديثات في التصميم والمزايا والأداء .

مازدا 3 موديل 2025 الجديدة

- مواصفات مازدا 3 موديل 2025 الجديدة

تمتلك سيارة مازدا 3 موديل 2025 العديد من المميزات من ضمنها، مصابيح أمامية LED مع خاصية تعديل الإضاءة تلقائيًا وتشغيل وإيقاف أوتوماتيك، وبها أنابيب عادم مزدوجة مطلية بالكروم تضيف لمسة رياضية، وبها عجلات ألمنيوم مقاس 16 بوصة، ومرايات جانبية قابلة للطي كهربائيًا لزيادة الراحة، ومصابيح أمامية LED تكيفية، وبها مساحات استشعار للمطر .

مازدا 3 موديل 2025 الجديدة

بالاضافة إلي ان مازدا 3 موديل 2025 تضم، مقاعد رياضية مصممة لدعم الجسم وتوفير أقصى درجات الراحة أثناء الرحلات الطويلة، وبها نظام تكييف هواء أوتوماتيك مزدوج المناطق، وفتحات خلفية لتوزيع الهواء، وبها شاشة مركزية مقاس 8.8 بوصة مع وحدة تحكم Commander سهلة الاستخدام، وتدعم Apple CarPlay، وبها Android Auto لتحسين الاتصال، وبها زر تشغيل المحرك، ونظام دخول ذكي لراحة إضافية، وبها عجلة قيادة قابلة للإمالة والتعديل .

مازدا 3 موديل 2025 الجديدة

ويوجد بـ سيارة مازدا 3 موديل 2025 ايضا، نظام تعزيز الكبح داخل المدن لمنع الحوادث عند السرعات المنخفضة، ونظام مراقبة النقطة العمياء والتنبيه من حركة المرور الأمامية والخلفية، ونظام التحذير من مغادرة المسار مع مساعد الحفاظ على المسار، ونظام تنبيه انتباه السائق ونظام مراقبة السائق لتقليل مخاطر التعب، وبها نظام صوتي مكون من 8 مكبرات Mazda Harmonic Acoustics، ومستشعرات، وكاميرا خلفية لركن السيارة بسهولة، ونظام تثبيت سرعة للقيادة المريحة على الطرق السريعة، وبها فرامل كهربائية مع خاصية Auto Brake Hold، ونظام قفل الأبواب التلقائي لسهولة القيادة اليومية.

- محرك مازدا 3 موديل 2025

مازدا 3 موديل 2025 الجديدة

تستمد سيارة مازدا 3 موديل 2025 قوتها من محرك 4 سلندر ينتج قوة 153 حصان، وعزم دوران 200نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 6 سرعات .

مازدا 3 موديل 2025 الجديدة

وبها نظام تعزيز تقنية G-Vectoring Control Plus التحكم في السيارة من خلال تعديل توزيع العزم أثناء المنعطفات، مما يضمن قيادة سلسة .