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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ثقافة البحيرة تعقد سلسلة من الأنشطة الفنية والإجتماعية لتعزيز الوعي المجتمعي

ثقافة البحيرة
ثقافة البحيرة
ساندي رضا

نظم فرع الثقافة بالبحيرة عدد من الأنشطة المتميزة لتعزيز الوعي المجتمعي وتطوير مهارات الأطفال والشباب في مختلف المجالات.

تضمنت ندوة بعنوان : "حقوق الإنسان وحق الإنسان في الحياة"، حيث تناولت أهمية ضمان الحق في الحياة لكل فرد، في إطار تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان في المجتمع المحلي.

تنظيم ورشة رسم وتلوين للأطفال

كما تم تنظيم ورشة رسم وتلوين للأطفال ببيت ثقافة الرحمانية، وذلك لتشجيعهم على الإبداع وتنمية مهاراتهم الفنية، كما قام الأطفال بالتعبير عن أنفسهم من خلال الرسم والتلوين، مما أضاف جوًا من المرح والإبداع في الفعالية.

وفي إطار التوعية الدينية والاجتماعية، تم تنظيم محاضرة بعنوان "أنا وكافل اليتيم" بمكتبة عمر مكرم الثقافية، وتم مناقشة الدور الإنساني الهام في كفالة الأيتام، والأجر العظيم الذي يعود على الفرد من خلال هذا العمل الإنساني العظيم.

البحيرة ورش تلوين و رسم مركز الثقافة بالبحيرة محافظة البحيرة

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