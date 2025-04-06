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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

العثور على ساق مجهولة طافية باحدى الترع بالدقهلية

ارشيفية
ارشيفية
همت الحسينى

عثرت قوات الانقاذ النهرى بالدقهلية على جزء من جثة طافية باحد الترع  ببهوت بنبروه بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية امن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بعثور قوات الانقاذ النهرى ب على جزء من جثة طافية بمياه بعزبه القطاوى ببهوت نبروه.


انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الواقعه ، وتبين انها جزء من جسم انسان “ساق كامل”، تم نقلها الى مستشفى نبروه وجار تحرير المحضر اللازم لاخطار النيابة العامة.


فيما كلفت المباحث بكشف لغز الجسم الذى عثر عليه وهوية صاحبه، وضبط المتهمين عقب التاكد من وجود شبهه جنائية.

الدقهلية بهوت نبروه ضباط

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