حفظة القرآن بسوهاج يسردونه كاملا 5 مرات بدون أخطاء.. صور

احتفل مكتب الهدي والفرقان لتحفيظ القرآن الكريم بقرية نزه البحرية مركز جهينة محافظة سوهاج والخاضع لإشراف الأزهر الشريف بعدد 30 من ختمة القرآن والذين سردوا القرآن الكريم 5 مرات متتالية بدون أخطاء.

وحضر الاحتفال الشيخ محمد حسني رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، والشيخ عبدالعال أحمد، الموجه بالإدارة العامة لشئون القرآن الكريم ومدير التعليم الإعدادي بمنطقة سوهاج الأزهرية ومدير إدارة جهينة التعليمية الأزهرية والعديد من موجهي القرآن الكريم والقيادات الشعبية وحضر الآلاف من أهالي القرية.

تأتي هذه الفاعليات في إطار توجيهات الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف بضرورة الاهتمام بمكاتب التحفيظ الأهلية، وفي ظل تشجيع الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية للطلاب الحافظين للقرآن الكريم.

وقال الدكتور أبواليزيد سلامة مدير عام الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم أن لدى الأزهر الشريف أحد عشر ألف كُتّاب تحفيظ للقرآن الكريم بها أكثر من ٧٤٠.٠٠٠ طالب يتسابق لحفظ القرآن الكريم وتعلم مبادئ القراءة والكتابة.