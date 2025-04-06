رئيس جامعة الأزهر يهنئ محمد حسين محمود لتعيينه رئيسا لجامعة طنطا

زار الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، جامعة طنطا؛ لتقديم التهنئة إلى الدكتور محمد حسين محمود بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وصدور قرار بتعيينه رئيسًا لجامعة طنطا، داعيًا المولى -عز وجل- أن يوفقه ويسدده لما فيه الخير خلال المرحلة القادمة؛ حتى تتبوأ الجامعة مكانة متميزة في دلتا مصر.

ونقل الدكتور سلامة داود للدكتور محمد حسين محمود تحيات فضيلة مولانا الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مؤكدًا حرص الإمام الأكبر على التكاتف والتعاون بين جامعة الأزهر وجميع الجامعات المصرية؛ انطلاقًا من عالمية رسالة الأزهر الشريف على مدار أكثر من 1085 عامًا من العطاء في خدمة الإنسانية كلها.

ووجه رئيس جامعة الأزهر الشريف الشكر والتقدير إلى الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لترشيح الدكتور محمد حسين محمود، رئيسًا لجامعة طنطا، لافتًا إلى أنه ترشيح صادف أهله؛ حيث يعد الدكتور محمد حسين محمود من الكفاءات العلمية المتميزة في مجال الهندسة.