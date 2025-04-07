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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

نصائح للتخلص من الحموضة في الصباح

الحموضة
الحموضة
هاجر هانئ

الحموضة في الصباح من المشاكل الصحية الأكثر شيوعا بين الكثير من الأشخاص، وذلك نتيجة ممارسة بعض العادات اليومية و الغذائية التي تؤدي إلي الإصابة بـ الحموضة في الصباح.
قد تشمل خيارات علاج الحموضة تناول الأدوية. مع ذلك، قد تساعدك بعض التغييرات في نمط حياتك على الوقاية منه، مثل الامتناع عن تناول الطعام لمدة ثلاث ساعات قبل الذهاب إلى النوم.
تحدث الحموضة عندما يتدفق حمض المعدة (أو يرتجع) إلى المريء، وهو الأنبوب الذي يربط الحلق بالمعدة.


يُعاني حوالي 20% من الأمريكيين من الحموضة، وفقًا للمعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى. بالنسبة لمعظمهم، تزداد الحموضة سوءًا في الليل، ويُعرف باسم حرقة المعدة (إحساس حارق في الصدر)، وغالبًا ما يحدث بعد تناول الطعام، يشعر الكثيرون أيضًا بانزعاج الحموضة في الصباح.

 

علاج الحموضة في الصباح

يمكنك اتخاذ بعض الخطوات لتجنب الاستيقاظ وأنت تعاني من الحموضة في الصباح، بما في ذلك:
-النوم مع رفع جسمك من الخصر إلى الأعلى عن طريق رفع طرف سريرك من 15 إلى 22 سم.

-التوقف عن تناول الطعام قبل النوم بثلاث ساعات.

-تجنب الأطعمة التي تسبب عادةً الحموضة، مثل القهوة والشوكولاتة والثوم والبصل والنعناع.

-قد يقترح طبيبك أدوية، مثل:
مثبطات مضخة البروتون (أدوية لمنع إنتاج الحمض وعلاج الحموضة) أول شيء في الصباح، قبل الإفطار بحوالي 30 دقيقة.

-مضادات الحموضة التي تُصرف دون وصفة طبية والتي قد تُخفف الألم بسرعة عن طريق معادلة حمض المعدة.

-حاصرات مستقبلات الهيستامين 2 (أدوية لتقليل إنتاج الحمض).


المصدر: healthline.

الحموضة علاج الحموضة حمض المعدة

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