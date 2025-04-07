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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الرقابة المالية: شركات التأمين تسدد تعويضات 4 مليارات جنيه لعملائها خلال يناير

التعويضات - صورة أرشيفية
التعويضات - صورة أرشيفية
علياء فوزى

أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن شهر يناير 2025، ارتفاع في التعويضات المدفوعة لعملاء شركات التأمين في مصر بنسبة 20.8%، على أساس سنوي.

وأوضحت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال شهر يناير 2025، أن شركات التأمين دفعت تعويضات تأمينية بقيمة 4.1 مليار جنيه خلال يناير 2024 مقابل 3.6 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق، بانخفاض 20.8%.

التعويضات المدفوعة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات

وبلغت قيمة التعويضات المدفوعة لعملات نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 2.3 مليار جنيه خلال شهر يناير 2025 مقارنة 1.7 مليار جنيه بنمو 39.4% خلال نفس الشهر من العام 2023.

التعويضات المدفوعة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال

وارتفعت قيمة التعويضات المدفوعة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 4.4%، لتسجل 2 مليار جنيه في يناير 2025، مقارنة 1.9 مليار جنيه في يناير 2024، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.

تعويضات التأمين التجاري

وأظهرت تقارير هيئة الرقابة المالية أن نمو التعويضات المدفوعة لنشاط التأمين التجاري لتسجل 3.8 مليار جنيه خلال يناير 2025 مقابل 3.2 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر 2023، بارتفاع 18.2%، على أساس سنوي.

تعويضات التأمين التكافلي 

فيما ارتفعت التعويضات المدفوعة لعملاء نشاط التأمين التكافلي بنحو 45.5%، لتسجل 519.4 مليون جنيه خلال يناير 2025 مقارنة 357.2 مليون  جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.

ماذا يقصد تأمينات الممتلكات والمسئوليات؟

وتأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول. 
 

ماذا تعني تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال تأمينات الحياة؟

فيما يقصد بتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.

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