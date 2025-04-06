تموين الدقهلية: ضبط 100 مخالفة تموينية متنوعة بالمخابز والأسواق

ضبطت مديرية التموين بالدقهلية، اليوم /الأحد/، 100 مخالفة تموينية متنوعة بالمخابز والأسواق، في إطار تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار ومراقبة محال الجزارة وبيع اللحوم والمخابز، والتأكيد على الإعلان عن الأسعار.



وأكد وكيل وزارة التموين بالدقهلية علي حسن عبد الفتاح، ضبط 8 طن لحوم خارج السلخانة وسكر ومكرونة، وطنان و230 كيلو مكرونة وطنان دقيق وطن سكر، وتم ضبط طن ونصف طن ملح و 328 زجاجة زيت تمويني.



وأوضح وكيل الوزارة أن الحملات التفتيشية والرقابية حررت 100 مخالفة تموينية متنوعة بعد ضبطها منها 40 مخالفة في مجال الرقابة على الأسواق وأخرى شملت عدم الإعلان عن الأسعار، عدم وجود شهادة صحية، سلع مجهولة المصدر، منشأة بدون ترخيص، سلع بدون فواتير، تجميع سلع تموينية، وامتناع عن بيع مواد بترولية، مضيفا أنه تم تحرير 60 مخالفة في مجال الرقابة على المخابز، شملت، نقص وزن، تصرف في دقيق، منتجات غير مطابقة للمواصفات، عدم إعطاء بون صرف، عدم نضافة أدوات عجين، وعدم وجود سجل تفتيش، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إزاء تلك المخالفات.

