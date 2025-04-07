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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد الشناوي يقترب من تجديد عقده مع الأهلي.. خطوة واحدة متبقية

محمد الشناوي
محمد الشناوي
رباب الهواري

كشف الإعلامي أمير هشام، عبر برنامجه “بلس 90” على قناة النهار، أن محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، على بُعد خطوة واحدة فقط من تجديد تعاقده مع الفريق، مشيرًا إلى أن الأمور تسير في الطريق الصحيح، وأن ما تبقى هو حسم ملف الإعلانات في العقد الجديد.
 

جلسة رسمية مرتقبة لتوقيع العقود

أوضح هشام أن الشناوي ينتظر عقد جلسة رسمية مع إدارة الأهلي لتوقيع عقود التجديد، بعد الانتهاء من مناقشة البنود الخاصة بالإعلانات. وأكد أن هناك تقديرًا كبيرًا من إدارة النادي للحارس الدولي، خاصة من قبل الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، الذي يضع الشناوي ضمن الركائز الأساسية للفريق خلال المرحلة المقبلة.

الشناوي يحظى بتقدير كبير داخل الأهلي

وأضاف هشام، أن الشناوي يُعد من اللاعبين أصحاب الأهمية الكبرى داخل صفوف الفريق الأحمر، وأن إدارة الأهلي حريصة على إنهاء ملف تجديد عقده في أسرع وقت ممكن، خاصة في ظل ارتباطه الوثيق بالجماهير وقيادته للفريق في العديد من البطولات الهامة.

اتجاه لرفع سقف الرواتب وتعديل عقود الفئة الأولى

وفي سياق متصل، تحدث هشام عن تطورات أخرى داخل القلعة الحمراء، مؤكدًا أن إدارة الأهلي بصدد اتخاذ خطوات لرفع سقف الرواتب الخاصة باللاعبين في الفئة الأولى. ويأتي ذلك في إطار الحفاظ على استقرار الفريق ومكافأة النجوم الذين يقدمون مستويات مميزة، مثل محمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو، في حال تم التعاقد معهما مستقبلًا.

خطوات الأهلي للحفاظ على نجومه

ويبدو أن الأهلي يسير بخطى ثابتة نحو الحفاظ على أبرز عناصره، من خلال تجديد العقود وتعديل الرواتب بشكل يتناسب مع ما يقدمه اللاعبون داخل الملعب، لضمان استمرار النجاحات المحلية والقارية في الفترة المقبلة.


 

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