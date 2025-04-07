قفشة يطلب عقد جلسة مع محمود الخطيب

كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة، عن طلب محمد مجدي قفشة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء.



وقال كريم حسن شحاتة، في تصريحات تليفزيونية "محمد مجدي قفشة، طلب عقد جلسة عاجلة مع الكابتن محمود الخطيب، اللاعب غاضب بسبب عدم مشاركته بصفة أساسية مع الفريق في الفترة الماضية".

وأضاف: "مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، استبعد قفشة، من المباريات الماضية وهو ما أغضب اللاعب، لذلك طلب عقد جلسة مع الكابتن محمود الخطيب".

وتابع: "قفشة، يرفض الرحيل عن الأهلي في الوقت الحالي بسبب رغبته في المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، أملًا في أن يتلقى عرضًا جيدًا عقب البطولة".