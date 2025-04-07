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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مخرج شهير لزيزو: لو رحت الأهلي هتبقي خنتنا

عمرو سلامة
عمرو سلامة
يمنى عبد الظاهر


وجه المخرج عمرو سلامة رسالة إلى احمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك، بشأن الاخبار المتداولة حول توقيعه للنادي الأهلي .

وأضاف عمرو سلامة عبر حسابه علي "فيس بوك": "رسالة إلى زيزو، لازم تكون حاسس بفخر كبير. آه، رقميًا أنت من هدّافي الزمالك التاريخيين، وأرقامك مميزة وقياسية، لكن أظن الرقم القياسي الأهم هو عدد الساعات الإعلامية، وعدد نقاشات القهاوي والكافيهات، وعدد البوستات اللي على السوشيال ميديا، اللي الناس كلها كانت بتتكلم فيها عنك، في آخر ست شهور، موضوع التعاقد مع زيزو كان نقاش متكرر أكتر من مواضيع في السياسة، والأحداث الإقليمية، والاقتصاد، والفن"

وتابع: "ماعتقدش إن في لاعب في تاريخ مصر حصل له كل ده. آه، كان في لعيبة ليهم لحظات مشابهة، لكن مش بنفس الزخم ده، لدرجة إن الزمالك والأهلي نسيوا إن الاتنين الاحتمال الأقرب مش هياخدوا الدوري السنة دي، وتحول انتصار الموسم ليهم هو مين هيمضي زيزو وكأن اللي كسبك كسب الدوري، كمان من مميزاتك إنك لاعب أغلب جماهير الفرق التانية ما بتكرهكش عمرك ما كنت مستفز، ولا أخدت موقف عدائي، ودي ميزة نادرة في الكورة".

واستكمل: "بس للصدق، أنا كمشجع، ولإني ماعرفكش على المستوى الشخصي لسة للأسف، فحبّي ليك مشروط بإنك زملكاوي. ولو رحت الأهلي، أكيد هتكون فيه مشاعر غضب وإحباط وبسبب سذاجة المشجع الطبيعية، مش هفكر بقى في الاحترافية، ولا هقدر أستوعب إنك بتدور على مستقبل أفضل. ساعتها هشعر إنك خنتنا، وأعتقد ده هيكون شعور أغلب الزملكاوية".

واختتم: "بعد ما كنت معشوق جماهير فريقك، وتحترم من المنافس، هتبقى محبوب من جماهير الفريق الجديد، لكن مكروه بشدة من جمهورك الأصلي، خصوصًا بعد كل الجدل اللي حصل والمكايدة السودة المهببة اللي هتحصل، آه، من حقك تشوف مصلحتك، وتأمّن مستقبلك، وتطمع في اللي شايف إنك تستحقه. بس مشجع الكورة عاطفي، ومش كمان في الكورة مطلوب منه يفكر بعقلانية أو منطق، وواقعيًا؟ خليك في الزمالك يا زيزو. ملك في قرية، خير من أمير في مدينة آه احنا بالمقارنة قرية، بس قرية أهلها طيبين وحمولين وصبورين وحتى بنعمل ساعات من الغلابة رموز، إنما المدينة زحمة وعندها بدل الموهبة مية واقفين طابور، وما بترحمش، وما بتصبرش، ومابتسامحش، لأنها دايمًا فوق الجميع".

المخرج عمرو سلامة نادي الزمالك توقيعه للنادي الأهلي كبير انتقال زيزو

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