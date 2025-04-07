عبد الناصر زيدان عن زيزو: اللي يقولك لم يوقع قوله كذاب

شارك عبد الناصر زيدان، الناقد الرياضي، منشورا جديدا بشأن أحمد مصطفي زيزو ، عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب عبد الناصر زيدان: "أي حد يقول لك زيزو لم يوقع للأهلي .. رد عليه بكلمة واحدة.. كذااااااااااب".

موقف الزمالك تجاه زيزو

ومازال ملف التجديد لأحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك حائرا وشائكا داخل القلعة البيضاء، خاصة مع فشل لجنة التخطيط بالنادي التى يتواجد بها أحمد حسام ميدو وحازم إمام وعمرو الجنايني.

وتحظى اللجنة، بدعم حسين لبيب رئيس الزمالك وممدوح عباس رئيس البيت الأبيض الأسبق فى حسم جلسة التوقيع مع والد زيزو على مدار الساعات الماضية .

وجاء تأخر حسم جلسة التجديد النهائية لزيزو ، مثلما أعلن من قبل لجنة التخطيط بنادى الزمالك ، عقب عودة الفريق فجر أمس الجمعة من مدينة كيب تاون الجنوب إفريقية، بعد مواجهة ستيلينبوش فى ذهاب دور الثمانية لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، ليفتح باب الشائعات حول تهرب زيزو من التجديد، وتنامى أخبار توقيعه بالفعل للنادى الأهلى الغريم التقليدى للفارس الأبيض، فى صفقة لو حدثت تستحق أن يطلق عليها لقب صفقة القرن نظرا للقيمة الفنية والتسويقة الكبيرة لزيزو نجم الزمالك والدورى المصرى، فى السنوات الخمس الأخيرة .

مصدر يكشف عقد أحمد سيد زيزو مع النادي الأهلي

وكشف مصدر مقرب من الاعب أحمد سيد “زيزو ” نجم نادي الزمالك"أن هناك جلسات تمت بين وكيل النادي الأهلي ووالد اللاعب، ومؤخرًا حضر مسئول القلعة الحمراء لأول مرة وتم الاتفاق النهائي على كافة التفاصيل الخاصة بالعقد الذي يمتد لأربع سنوات".