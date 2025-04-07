الأهلي يسعى للتعاقد مع ظهير أيسر.. عودة الشماخ إلى الصورة مجددا

أكد الإعلامي أمير هشام في برنامجه “بلس 90” على قناة النهار، أن المدير الفني لفريق الأهلي، مارسيل كولر، لا يخطط لمنح التونسي علي معلول فرصة أخرى في التشكيلة الأساسية للفريق.

وأوضح هشام أن هناك رغبة قوية من قبل الجهاز الفني للتعاقد مع ظهير أيسر أجنبي جديد قبل مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية 2025 في أمريكا.

كولر يرغب في تعزيز الجبهة اليسرى

وأشار أمير هشام إلى أن المدرب السويسري مارسيل كولر يفضل التعاقد مع لاعب أجنبي جديد في مركز الظهير الأيسر، وهو ما قد يؤدي إلى استبعاد علي معلول من تشكيلة الأهلي في المستقبل.

وأضاف هشام أنه في حال استمرار كولر في منصبه، فإن اللاعب التونسي قد يكون خارج حسابات الفريق بنهاية الموسم الجاري.

مفاوضات الأهلي لضم ظهير أيسر أجنبي

وفي سياق متصل، أشار هشام إلى أن قائمة الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية قد تشهد غياب كل من علي معلول ويحيى عطية الله في حال نجاح المفاوضات لضم الظهير الأيسر الأجنبي المطلوب.

عودة الشماخ إلى الصورة مجددًا

كما كشف أمير هشام عن عودة الظهير الأيسر المغربي جمال الشماخ، الذي يعتبر من أبرز اللاعبين في الدوري المغربي، إلى دائرة اهتمام الأهلي. كان اسم الشماخ قد تردد في الصيف الماضي، والآن هناك قناعة كبيرة من إدارة الكشافين بالنادي بقدرات اللاعب. ومن المتوقع أن يتخذ الأهلي قرارًا نهائيًا بشأنه قريبًا



