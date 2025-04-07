حدث ليلا| 17 قتـ.ـيلا جراء عواصف وفيضانات في الولايات المتحدة.. خريطة فصل الكهرباء اليوم في كفر الشيخ…قفشة يطلب عقد جلسة مع الخطيب

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توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم.. الرئيس السيسي يجري مباحثات اليوم مع ماكرون

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين بقصر الاتحادية، رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، وذلك في إطار زيارة رسمية رفيعة المستوى يقوم بها الرئيس الفرنسي إلى مصر، حيث من المقرر أن يعقد الرئيسان لقاءً ثنائيًا تعقبه جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، ثم يتم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، على أن يلي ذلك عقد مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيسين السيسي وماكرون.

الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة حيازة أي خدمات تخص السكة الحديد دون سند

تضمن القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند.

17 قتـ.ـيلا جراء عواصف وفيضانات في الولايات المتحدة

أودت العواصف الشديدة التي ضربت وسط الولايات المتحدة وشرقها بحياة 17 شخصا على الأقل، بحسب ما أفاد مسؤولون، بينما حذرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية من فيضانات إضافية في الأيام المقبلة.

قفشة يطلب عقد جلسة مع محمود الخطيب

كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة، عن طلب محمد مجدي قفشة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء.

استشهاد صحفي وإصابة آخرين بحروق جراء استهداف خيمتين في غزة

استشهد الصحفي الفلسطيني حلمي الفقعاوي، جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي خيمة للصحفيين في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

الرئيس التنفيذي للمتحف الكبير: ماكرون أبدى انبهارا شديدا بما شاهده

كشف الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، عن كواليس زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمتحف، والتي جاءت على هامش زيارته الرسمية لمصر، مؤكداً أن ماكرون أبدى انبهاراً شديداً بما شاهده، رغم ضيق الوقت المتاح.

اليمن.. أمريكا تستهدف معاقل جديدة للحوثيين

تجددت الغارات الأمريكية، فجر اليوم الاثنين، على مواقع الحوثيين العسكرية في محافظة صعدة وتوسعت دائرتها لتشمل مديرية عبس بمحافظة حجة.

خريطة فصل الكهرباء اليوم في كفر الشيخ

تشهد محافظة كفر الشيخ، اليوم، فصل التيار الكهربائي عن عدد من القرى والمناطق بالمحافظة، لإجراء الصيانة اللازمة في الشبكة من قبل فرق الصيانة بقطاع الكهرباء، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.

عمرو أديب: وزير الكهرباء صرح بأنه لن يكون هناك تخفيف أحمال في الصيف

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن استهلاك الكهرباء يتضاعف في فصل الصيف، مشيرا إلى أنه هناك اجتماعات تتم برئاسة رئيس الوزراء لمواجهة أحمال الصيف والسعي نحو ايجاد حلول لتجنب تخفيف الأحمال على المواطنين.

ميدو: زيزو يتمسك بالزمالك.. ولاعبان بالأهلي طلبا الجلوس معي

قال أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط في نادي الزمالك، إن أحمد مصطفى “زيزو”، نجم الفريق الأبيض، أبدى رغبة كبيرة في الاستمرار داخل القلعة البيضاء، رغم المحاولات العديدة من جانب النادي الأهلي لضمه خلال الفترة الماضية.

متهما حماس.. أول تعليق من ترامب على مذ.بحة المسعفين في غزة

في أول تعليق منه على استشهاد 15 من المسعفين وعمال الإغاثة في قطاع غزة برصاص الجيش الإسرائيلي الشهر الماضي، حمّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حركة حماس مسؤولية الواقعة المأساوية.