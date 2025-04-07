برلمانية: زيارة ماكرون للقاهرة تعكس عمق العلاقات بين مصر وفرنسا

أكدت الدكتورة شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب، أن زيارة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إلي القاهرة، تعكس عمق العلاقات بين البلدين، مشيرة إلى أن الزيارة تأتي في توقيت هام، حيث الحرب الإسرائيلية علي غزة، وارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.



وأشارت نبيه، في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أنه من المقرر عقد قمة ثلاثية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفرنسي ماكرون، لمناقشة الأوضاع الإقليمية وخاصة الوضع في غزة وضرورة وقف الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية.

وتابعت قائلة: الشعب الفلسطيني الأعزل يعيش مأساة إنسانية بسبب الحرب الإسرئيلية مؤكدة أن الموقف المصري ثابت وداعم للقضية الفلسطينية وسيظل كذلك ، ورافض لكل محاولات التهجير القسري للفلسطينين حتي لا يتم تصفية القضية الفلسطينية .



وأشارت نبيه، إلى أن العلاقات المصرية الفرنسية تتسم بالمتانة علي مختلف الأصعدة، سواء في مجالات الدفاع والطاقة والاستثمار، أو في التنسيق السياسي حول قضايا المنطقة ، لافتة إلي قوة العلاقات بين مصر وفرنسا وحرص البلدين علي تعزيز تلك الشراكات.



وأوضحت أن هناك تقاربًا كبيرًا فى الرؤى بين مصر وفرنسا إزاء مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية وفى المنظمات الدولية.



وكان قد أعلن الرئيس الفرنسي، إمانويل ماكرون، وصوله للأراضي المصرية، في زيارة رسمية مساء أمس الأحد.



ونشر ماكرون على صفحته الرسمية، بموقع "إكس" فيديو يظهر طائرات الرافال المصرية تصاحب الطائرة الرئاسية.

وكتب: "وصلنا إلى مصر برفقة طائرات رافال المصرية، فخورون بهذا لأنه يعد رمزا قويا للتعاون الاستراتيجي بيننا".