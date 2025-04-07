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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البحوث الزراعية ينظم يوم الحقل السنوي للقمح بمحطة سخا

يوم حقلي
يوم حقلي
شيماء مجدي

يواصل مركز البحوث الزراعية الدور الإرشادي والتدريبي لتوعية  المزارعين وبناءً على توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق وتعليمات الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بضرورة التواصل مع كبار المزارعين وشركات القطاع الخاص والجامعات المصرية وبإشراف  الدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية.


وقام الدكتور صبحى عبد الدايم رئيس قسم بحوث القمح وباحثين القمح من مختلف المحطات بالتوجه إلى محطة بحوث سخا لتنفيذ يوم موسع للقمح واستقبلهم الدكتور  محمد أبو اليزيد مدير المحطة وأعضاء الفريق البحثي للقمح بالمحطة، وفى حضور كبار المزارعين و مندوبين من شركات التقاوى وأساتذة الجامعات المصرية وعدد من الباحثين فى مختلف التخصصات البحثية تم استعراض للبرنامج البحثى بداية من الأصناف الجديدة والسلالات الحديثة المرشحه للتسجيل وبرنامج المعاملات وأفضل التوصيات الفنية والاكثارات.


وأشاد الجميع بالمستوى المتميز للأصناف الجديدة والبرنامج البحثى الذى يماثل أفضل البرامج البحثية على مستوى العالم والمستوى الاحترافى لباحثين القمح على مستوى الجمهورية وخاصة محطة سخا.


صرح بذلك الدكتور خالد جاد وكيل معهد المحاصيل الحقلية للارشاد والتدريب.

البحوث الزراعية الزراعة المحاصيل الحقلية سخا القمح

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