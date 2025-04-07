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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل الطب العلاجى بالدقهلية: تجهيز صالة جديدة للغسيل الكلوى فى شربين

فريق طبى
فريق طبى
همت الحسينى

كلف الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، فريقاً من الطب العلاجي بتفقد مستشفى شربين لمتابعة أعمال التطوير ومستوى الخدمات المقدمة للمرضى.

ترأس الفريق الدكتور أحمد البيلي، وكيل المديرية للطب العلاجي، يرافقه الدكتور السيد فاروق مدير إدارة المستشفيات، والدكتورة مروة عفيفي مسئول وحدة المستلزمات.

 جولة بعنايةالأطفال والعناية العامة وأقسام الاستقبال والطوارئ

شملت الجولة تفقد عناية الأطفال والعناية العامة وأقسام الاستقبال والطوارئ، حيث تمت مراجعة جودة الخدمات وتفعيل البروتوكولات الطبية الموحَّدة الصادرة من وزارة الصحة، مشدداً على الانضباط ومتابعة رفع كفاءة مستوي الخدمة بالعناية المركزة.

زيارة قسم الكلى الصناعي ووحدة معالجة المياه

وتضمنت الجولة زيارة قسم الكلى الصناعي ، ووحدة معالجة المياه، إضافة إلى وحدة غسيل الكلى للأطفال الجديدة، مشيداً بمستوى الخدمات المقدمة بالحضانات وعناية الاطفال ووحدة كلي الأطفال.

كما وجه وكيل الطب العلاجى بعمل دراسة لتوسعة وحدة الغسيل الكلوي، من خلال تجهيز صالة جديدة تتسع لعدد ٥ ماكينات غسيل كلوي وبسرعة عمل طلبيات نواقص المستلزمات.

و أعرب  عن تقديره لفريق العمل بجراحات الوجة والفكين الخدمة المستحدثة مؤخرا وتعد من الخدمات النادرة الدقيقة والمميزة بالمستشفي.

الدقهلية العلاج الطبى شرببن وحدة فربق طبى

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