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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فوز تعليم الإسكندرية بمسابقة أجمل "تنسيق نباتي" على مستوى الجمهورية

فوز المديرية بالمركز الأول جمهوري
فوز المديرية بالمركز الأول جمهوري
أحمد بسيوني

أعلن الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، فوز مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بالمركز الأول جمهوري بمسابقة أجمل تنسيق نباتي مميزة بديوان عام المديرية المرحلة الثانوية.

مدير المديرية يهنئ الفائزين
 

وقدَّم مدير المديرية التهنئة للفائزين موجهًا الشكر لجمعين القائمين على المسابقة لجهدهم المبذول للوصول للمستوى المتميز للطلاب والمدارس والإدارات وأصدر تعليماته بتكريم جميع المراكز الفائزة والقائمين على الإشراف عليها.
يأتي هذا في ضوء توجيهات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق احمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية باكتشاف وتنمية قدرات الطلاب ومهاراتهم المتنوعة فنيًّا وثقافيًّا واجتماعيًّا وإثابة المتميزين من المعلمين والطلاب.

حفلة تكريم بالمديرية

وفي سياق منفصل ، قام الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الاسكندرية بتكريم صبري محمد احمد عجور ،رئيس قسم المهايا بمديرية التربية والتعليم لبلوغه سن الكمال ، وذلك بحضور نجلاء سليم وكيل المديرية ؛ وعبد الحميد المصري مدير عام التعليم العام وأميرة جبر مدير عام الشئون التنفيذية وأحمد السيد مدير عام الشئون المالية والإدارية وأمل حسان مدير عام التعليم الفني وذلك عرفانًا وتقديرًا للجهد المتميز في خدمة العملية التعليمية ، ولبلوغه سن الكمال ، وأشاد مدير المديرية بتميزه والإخلاص والأمانة في العرض وحسن التعامل مع فريق العمل .

وأوضح أبوزيد أنه من النماذج المشرفة والملهمة والمشرفة لجميع العاملين في تبادل ونقل الخبرات والعمل بروح الفريق ، وقام بتكريمه إيمانًا وعرفانًا ووفاءً وردًّا للجميل ، وقدَّم له درع التميز متمنيًا له حياة سعيدة هانئة بعد انتقاله من حياة العمل إلى حياة الأمل .

يأتي هذا في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والسيد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بإثابة وتكريم المتميزين من المعلمين والطلاب .

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