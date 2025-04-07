بسبب الميراث.. شقيقان ينهيان حياة أخيهما الأوسط بالبحيرة

شهدت قرية بطورس التابعة لمركز أبو حمص في محافظة البحيرة واقعة قـ.تل مروعة، تمثلت في إقدام شقيقين على قتل شقيقهما الأوسط باستخدام فأس، وذلك على خلفية نزاع حول قطعة أرض زراعية كانت ميراثًا لهم.

بسبب الخلاف على الميراث

تلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو حمص يفيد بوفاة "محارب فاروق عطية الهاين"، 40 عامًا، وهو عامل ومقيم في القرية، حيث توفي المجني عليه متأثرًا بإصابته بكسر في عظام الجمجمة ونزيف بالمخ نتيجة مشاجرة نشبت بينه وبين شقيقيه بسبب الخلاف على الميراث.

نُقل المجني عليه في حالة حرجة إلى مستشفى أبو المطامير المركزي، ومن ثم تم تحويله إلى مستشفى الإسكندرية الجامعي في محاولة لإنقاذ حياته، إلا أنه فارق الحياة .

ضبط المتهمان بارتكاب الجريمة

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الشقيقين المتهمين في الجريمة، وهما "كمال" (30 عامًا) و"عطية" (45 عامًا)، اللذان يعملان في الزراعة.

وتم العثور على الأداة المستخدمة في الجريمة، وهي الفأس، والتي أُستخدمت في تنفيذ الجريمة الدموية.

اعترف المتهمان بارتكاب الجريمة وتم إحالتهم إلى النيابة العامة بمركز أبو حمص، التي باشرت التحقيق في الواقعة.

وقد أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات التي لا تزال جارية.