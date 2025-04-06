صحة البحيرة: توقيع الكشف على 727 مواطن في قافلة طبية بالمجان

نظم فريق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بالبحيرة قافلة طبية مجانية بقرية شركة الاتحاد بمركز الدلنجات، وذلك خلال يومي الجمعة والسبت الموافقين 5 و6 أبريل .

قافلة طبية مجانية

وشهدت القافلة تقديم خدمات طبية متكاملة من خلال خمس عيادات طبية متنقلة في تخصصات: الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، والعظام، حيث تم توقيع الكشف الطبي المجاني على 727 مواطنًا.

العلاج على نفقة الدولة

كما ضمت القافلة معملين للتحاليل (دم وطفيليات)، وجهازي أشعة (عادية وسونار)، بالإضافة إلى عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ضمن مبادرة "افحص واطمن"، ولجنة لإعداد التقارير الطبية اللازمة لصرف العلاج على نفقة الدولة، إلى جانب خدمة إصدار استمارات الإحالة إلى المستشفيات القريبة لاستكمال العلاج، وتقديم خدمات التثقيف الصحي للمواطنين المترددين.

وقد تم صرف الأدوية بالمجان من خلال صيدلية القافلة، بما يضمن حصول المرضى على الرعاية الصحية المتكاملة.

وتؤكد محافظة البحيرة استمرار تنظيم هذه القوافل الطبية العلاجية، لضمان وصول الخدمات الصحية لجميع المواطنين بمختلف قرى ومراكز المحافظة.