رابطة الدوري الإسباني تفاجئ برشلونة بقرار جديد بشأن أولمو وباو فيكتور

كشفت تقارير صحفية عن تقديم رابطة الدوري الإسباني برئاسة خافيير تيباس، لاستئناف ضد قرار المجلس الأعلى للرياضة الإسباني الداعم لقرار تسجيل ثنائي برشلونة داني أولمو وباو فيكتور.

كانت رابطة الدوري الإسباني قد أصدرت قرارا بعدم قانونية قيد الثنائي داني أولمو وباو فيكتور، قبل أن يلجأ برشلونة للمجلس الأعلى للرياضة.

ووفقا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية فإن رابطة الدوري الاسباني تسعى من خلال استئنافها إلى اتخاذ تدابير احترازية ضد هذا القرار، معتبرة أنه ينتهك الإطار التنظيمي للرقابة الاقتصادية ومعالجة التراخيص الرياضية.

وأشارت إلى أن الرابطة ترى أن هذا القرار يشكل تهديدًا للمنافسة الرياضية العادلة، ويعرض نزاهتها للخطر، خاصة فيما يتعلق بمبدأ المساواة بين الأندية.

واختتمت أن الرابطة أكدت أن استجابتها القضائية العاجلة تهدف إلى ضمان التوازن التنافسي والحفاظ على الاستدامة المالية للمنافسة المهنية.

يذكر أن نادي برشلونة يأمل في تسجيل الثنائي من أجل مواصلة الدفاع عن الألقاب.