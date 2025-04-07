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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فلسطين تزين بوستر مهرجان مسرح الجنوب في قنا

مهرجان مسرح الجنوب
مهرجان مسرح الجنوب
أحمد إبراهيم

أطلقت إدارة المهرجان المسرحى الدولي لشباب الجنوب، برئاسة الناقد الفنى هيثم الهواري، رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة، بوستر الدورة التاسعة من المهرجان التى تقام فى محافظة قنا فى الفترة من 15 الى 20 ابريل المقبل والتي تحتفل بالمسرح الفلسطينى دورة د. عايدة علام.

وقالت الفنانة نسرين محمود شعبان، مصممة البوستر: «اعتمدت في التصميم على العلاقة بين الرجل و المرأة الفلسطينية بجوار بعضهم البعض ومن خلفهم يظهر علم فلسطين معتمدة على ألوان العلم الفلسطيني الذي يظهر في زي الرجل، وكما يظهر أيضا في فستان المرأة الفلسطينية ويظهر في التصميم حالة من الشموخ والقوة و الصلابة التى يتصف بها أبطال فلسطين والتي تدل على الصمود لآخر المدى».

مهرجان المسرح الجنوب

وأضافت أن كل التصميمات كانت تحت اشراف د. إسلام زكى، رئيس الإدارة المركزية للوسائط التكنولوجية بالهئية العامة لقصور الثقافة .

يأتي المهرجان برعاية وزارة الثقافة، وزارة الشباب والرياضة، محافظة قنا، وعدد من المؤسسات الداعمة.

مهرجان مسرح الجنوب 

وكان الدكتور خالد عبد الحميد، محافظ قنا، التقى بالناقد الفني هيثم الهواري، رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، والنائب محمد أحمد الجبلاوي، عضو مجلس النواب، لمتابعة آخر الاستعدادات لانطلاق الدورة التاسعة من المهرجان، والتى تُقام خلال الفترة من 15 إلى 20 أبريل المقبل، وتحتفي بالمسرح الفلسطيني.

وقال الناقد الفني هيثم الهوارى، إن الدورة التاسعة سوف تشهد مشاركة 18 عرضًا مسرحيًا من دول عدة، تشمل مصر، كولومبيا، إيطاليا، إسبانيا، البرتغال، تونس، المغرب، فلسطين، لبنان، الأردن، العراق، سلطنة عمان، والبحرين، وذلك ضمن مسابقتين رئيسيتين: المسابقة الرسمية، ومسابقة مسرح الشارع والفضاءات المفتوحة.

وأضاف الهوارى: يتضمن برنامج المهرجان عروضًا لمسرح الطفل، إلى جانب أنشطة موازية تشمل عروض الحكى، وتنظيم خمس ورش تدريبية في مجالات التمثيل، الإنتاج والتسويق، التأليف المسرحي، المكياج المسرحي، والسينوغرافيا.

وأوضح رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب،أن إصدارات هذا العام بلغت 11 كتابًا، أبرزها تاريخ المسرح الفلسطيني للدكتور سيد علي، و إدارة خشبة المسرح وإيقاع العرض للدكتور جمال ياقوت، و الأراجوز بين الروايات الأصلية والروايات المزيفة للدكتور نبيل بهجت، والمسرح السوداني في زمن العنف للناقد المسرحي السوداني أبو طالب محمد، المسرح المغربي..تطور وتاريخ للكاتب المغربي أحمد بلخيري، والنصوص الفائزة في مسابقة الدكتور حسن عطية للتأليف المسرحي، وعايدة علام.. مسيرة علم حافلة بالعطاء للناقدة المسرحية شيماء توفيق، و موسوعة المسرح الغنائي والاستعراضي في مصر للدكتور محمد عبد المنعم، عبد الصمد خانقاه..رائد المسرحية الحديثة في العراق للدكتور علي الربيعي، و 10 سنوات من الإنجازات وهو كتاب توثيقي لفعاليات مؤسسة "س" للثقافة والإبداع.

وأشار رئيس المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، إلى استمرار مشروع تنمية القرية، الذي يستهدف القرى والمستشفيات داخل محافظة قنا، إلى جانب إنشاء عدد من المكتبات المجانية في القرى، لتعزيز الوعى الثقافي.

من جانبه أكد الدكتور خالد عبد الحميد، محافظ قنا، دعمه الكامل للمهرجان وفعالياته، مشيرًا إلى النجاح الكبير الذي يحققه بين أهالي المحافظة.

ووجه محافظ قنا، بإزالة أي معوقات قد تعترض تنظيم المهرجان، لضمان خروجه في صورة مشرفة، مشددًا على أن المحافظة تضع التنمية الثقافية ضمن أولوياتها، في إطار خطط التنمية المستدامة التي تتبناها خلال الفترة الأخيرة.

مهرجان مسرح الجنوب أعمال مسرح الجنوب عروض مسرح الجنوب هيثم الهواري الناقد هيثم الهواري

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