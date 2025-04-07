نادر السيد: الزمالك حول زيزو إلى كرة ثلج .. وأحترم إدارة الأهلي

تحدث نادر السيد نجم الكرة المصرية السابق، عن تطورات ملف أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك، وموقفه من الرحيل أو الاستمرار في القلعة البيضاء.

وقال نادر السيد في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: شخصيا نشأت في الزمالك وله فضل كبير عليّ، لكن ليس معناه أنني سأكون زملكاويًا في أي فريق سأنتقل إليه، لأن الحساب يكون بالإخلاص في العمل في النادي الذي تلعب له.

وأضاف نادر السيد: الجميع ينظر لمصلحته، واللاعب ينظر لمكانته وما سيستفيده من انتقاله إلى نادي آخر، وليست الأمور دائما مالية فقط، وتعرضت شخصيا لنفس الأمور، وانتقلت للأهلي من المصري رغم أن القيمة المالية في الأحمر كانت أقل.

وحول رفض الزمالك بيع زيزو والاستفادة ماديا، قال نادر السيد: لماذا تتعامل الإدارات مع مال الأندية على أنه مال خاص، هل لأنه مال عام؟.

وواصل السيد: أحترم إدارة الأهلي ورغبتها حين تعاقدت مع إمام عاشور رغم تعرضها لهجوم، لأن الإدارة نظرت لما فيه مصلحة فريقها، دون إرضاء جميع الأطراف.

وأكمل نجم الزمالك السابق: زيزو سيرحل مجانا، والزمالك بدلا من بيعه تركه، وبدلا من إذابة كرة الثلج تركها تكبر حتى أصبح لا يقدر عليها ولا يتحملها.

واختتم نادر السيد: جميعنا رأينا عبد الله السعيد وأدائه المميز في الأهلي والزمالك والإسماعيلي، لذلك أصبح يحترمه الجميع، وأتمنى أن يكون كل اللاعبين كذلك بدلًا من السعي إلى الحصول على اللايكات على وسائل التواصل.