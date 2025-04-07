رضا شحاتة: لا أعلم سبب غضب الزمالك من توقيع زيزو للأهلي.. وعلى الأبيض البحث عن المشكلة الحقيقية

تحدث رضا شحاتة نجم الكرة المصرية السابق، عن ملف مفاوضات النادي الأهلي مع أحمد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وقال رضا شحاتة في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: ملف زيزو قتل بحثا، والأمر أصبح مستفزا والجميع أصبح يتحدث في كرة القدم، وأصبحنا نقيم الجميع على أساس هل هو معي أم لا؟.

وأضاف رضا شحاتة: لا أحد يعلم ما يتعرض له اللاعب وهناك حسابات كثيرة يجب أن يعلمها الجميع قبل التحدث عن بيعه لناديه، ومن الممكن أن تكون طريقة التفاوض أو الحديث هي السبب في انسحابه حتى لو على حساب الجوانب المادية.

وتابع رضا شحاتة: من حق زيزو أن يُوقع للأهلي أو أي نادي، ولا أعلم لماذا يغضب الزمالك من ذلك؟، وكان من الأولى ألا يتركه ناديه حتى الآن.

وأكمل شحاتة: زيزو لاعب كبير في الدوري وأصبح حرا، ومن حق أي نادي أن يتفاوض معه لأن الأندية تبحث عن الأفضل، وعلى الزمالك أن يبحث عن المشكلة الحقيقة وهي تركه بدون تفويض حتى الأن.

واختتم نجم الأهلي السابق: ما أقوله عن زيزو هو نفس ما قولته عن أكرم توفيق، والأهلي أخطأ بتركه للفترة الأخيرة دون مفاوضات.