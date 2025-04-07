حسن الخطيب: الاستثمارات الفرنسية في مصر تجاوزت 7 مليارات دولار

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الإستثمار، والتجارة الخارجية، أن فرنسا تعد شريكا استراتيجيا لمصر على الصعيد الاستمثاري والتجاري، حيث تقوم الشركات الفرنسية في الدخول للصناعات العديدة، والتحول الرقمي، والصناعات التي تعد عصب الاقتصاد المصري

وقال حسن الخطيب، خلال كلمته التي ألقاها بمنتدى رجال الأعمال المصري والفرنسي، أن الاستمثارات الفرنسية في مصر تجاوزت 7 مليار دولار، وتساهم في توفير ألاف فرص العمل.

مضاعفة حجم الاستثمارات الفرنسية

وتابع وزير الإستثمار، والتجارة الخارجية، أنه بلغت الصادرات المصرية لفرنسا إلى مليار دولار مما يفتح افاق اقتصادية واستثمارية كبيرة، وسنتهدف مضاعفة حجم الاستثمارات الفرنسية إلى مصر.