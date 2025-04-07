مهرجان كان السينمائي يمنح روبرت دي نيرو السعفة الذهبية عن إنجاز العمر

أعلن مهرجان كان السينمائي الدولي عن منح الممثل والمخرج والمنتج الأمريكي روبرت دي نيرو، السعفة الذهبية الفخرية يوم الثلاثاء 13 مايو 2025، وذلك لإنجازه مدى الحياة في حفل افتتاح الدورة الثامنة والسبعين لمهرجان كان، وذلك بعد 14 عامًا من ترأسه لجنة التحكيم في عام 2011.

وفي اليوم التالي مباشرة الأربعاء 14 مايو، سيلتقي النجم الأمريكي برواد المهرجان لحضور دورة تدريبية متقدمة على مسرح مسرح ديبوسي.

ومن المنتظر أن يعلن مهرجان كانّ السينمائي عن قائمة أفلامه لدورته الثامنة والسبعين يوم الخميس المقبل، خلال مؤتمر صحفي بحضور لكل من رئيسة المهرجان إيريس كنوبلوك ومندوبه العام تييري فريمو.

يرأس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي هذا العام الممثلة الفرنسية جولييت بينوش.

‎وتُعتبر جولييت بينوش واحدة من أبرز الممثلات في السينما العالمية، حيث شاركت في أكثر من 70 فيلماً تنوعت بين الدراما، والكوميديا، والتشويق. بدأت مسيرتها بفيلم «Rendez-vous» للمخرج أندريه تيشينيه، الذي عُرض لأول مرة في مهرجان كان عام 1985.