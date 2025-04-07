أحمد الشرع يترأس أول اجتماع للحكومة السورية الجديدة

ترأس الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، أول اجتماع للحكومة السورية الجديدة والتي أعلن عن تشكيلها قبل أيام قليلة.

وقالت رئاسة الجمهورية السورية "الرئيس السوري أحمد الشرع يترأس أول اجتماع للحكومة الجديدة لبحث أولويات العمل الحكومي في المرحلة المقبلة".

وأعلن الشرع في 29 مارس 2025 عن تشكيل الحكومة السورية الجديدة، التي تتألف من 22 حقيبة وزارية، مع التركيز على اختيار شخصيات تتمتع بالكفاءة والخبرة التكنوقراطية، دون تمييز عرقي أو ديني. ​

وتضمن التشكيل الوزاري في سوريا استمرار وزراء الحقائب السيادية في مناصبهم، حيث يستمر أسعد الشيباني في منصب وزير الخارجية، واللواء مرهف أبو قصرة وزيرًا للدفاع، وعلي كدة وزيرًا للداخلية. ​

يذكر أن الحكومة الجديدة شهدت استحداث هيئات بدلاً من بعض الوزارات، مثل الإفتاء والطيران والاستثمار، بهدف تعزيز الكفاءة في إدارة الشؤون العامة. ​